Maman Ours ! Un tapis! Nous ne verrons plus JAMAIS Shrek de la même manière…

Fans de Shrek, nous nous excusons pour la nouvelle que nous sommes sur le point de partager avec vous, mais il est temps que vous sachiez quelque chose sur votre film préféré « innocent ». Nous espérons que vous êtes assis.

Ici, nous nous occupions de nos affaires sur Twitter, comme vous le faites, et puis nous avons découvert quelque chose d’extrêmement sinistre… Mama Bear à Shrek a été brutalement assassinée. Et, c’est pire, elle s’est transformée en tapis !

Revenons en arrière. Revenez au début du film lorsque toutes les créatures de conte de fées ont été expulsées de Duloc par Lord Farquaad. Dans le film, nous voyons les trois ours – Papa Bear, Mama Bear et Baby Bear – mis en cage après avoir été rassemblés par des gardes Duloc.

Les fans de Shrek viennent juste de se rendre compte que Mama Bear a été tuée et transformée en tapis. Image : DreamWorks Animation

Plus tard, vous voyez Papa Ours et Bébé Ours semblant incroyablement tristes et renfermés dans le marais. Bébé ours semble même pleurer et maman ours est absolument introuvable… Elle est probablement juste perdue dans les bois ou quelque chose du genre, non ? Tort!

Nous voyons plus tard que Lord Farquaad a transformé Mama Bear en un tapis en peau d’ours qui trône fièrement dans son château. Elle a même son petit nœud rose. Seulement une confirmation supplémentaire que Lord Farquaad méritait d’être mangé par le dragon, tbh.

Bien que le film soit sorti en 2001, les gens découvrent à peine ce détail horrible grâce à un vidéo devenue virale sur Twitter.

Je me suis toujours demandé pourquoi ils mettent de la merde noire comme ça dans les films qui sont censés être pour les enfants… quelque chose de si sinistre à ce sujet pour moi — Fayathé🍯✨ (@melaninsiren) 1 juillet 2021

Tu es en train de me dire que j’avais l’habitude de regarder ça et de passer un bon vieux temps ? 😭 l’enfance était SOMBRE – simra (@lonelyjournals) 1 juillet 2021

RIP Mama Bear, partie mais pas oubliée.

