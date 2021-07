Amber Heard a annoncé qu’elle avait une fille et l’a présentée aux réseaux

La vie privée d’Amber Heard fait généralement l’actualité, principalement depuis que son conflit personnel avec son ex-mari, Johnny Depp, a éclaté. L’actrice essaie de sortir des polémiques, mais n’hésite pas à répondre à l’interprète de Pirates des Caraïbes quand elle le juge nécessaire. Maintenant, c’est à nouveau une tendance dans les réseaux, bien que pour un fait totalement différent et surprenant : a annoncé qu’il avait une fille et lui a présenté en société une photo tendre. Vue!

« Je suis très heureux de partager cette nouvelle avec vous. Il y a quatre ans, j’ai décidé que je voulais avoir un enfant. Je voulais le faire à ma façon. », l’artiste de 35 ans a commencé dans une lettre Instagram où elle expliquait les raisons qui l’avaient amenée à adopter une petite fille pour faire l’expérience d’être mère.

Photo : Amber Heard a présenté sa fille Oonagh Paige

Amber Heard avec sa fille (@amberheard)



Alors que Heard affirmait que sa vie privée « n’est l’Affaire de personne », Il a également indiqué que traiter avec elle fait partie de son travail et c’est pourquoi il a voulu partager la nouvelle avec ses 3,9 millions de followers. « Ma fille est née le 8 avril 2021. Elle s’appelle Oonagh Paige Heard. Elle est le début du reste de ma vie. »Il a ajouté, révélant le nom du bébé.

La star d’Aquaman a eu sa fille par maternité de substitution et a accompli seule ce qu’elle n’a pas pu obtenir dans ses relations précédentes. Amber est bisexuelle et, en plus de Depp, a eu des romances avec Tasya van Ree, Elon Musk Oui Bianca Butti. L’information indique qu’en ce moment elle est célibataire.

L’actrice rejoint une liste restreinte de célébrités qui ont loué des ventres pour être parents. Hilaria et Alec Badlwin, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé, Nicole Kidman, Ricky Martin, Robert de Niro, Sarah Jessica Parker Oui Bonnet Tamara sont quelques-unes des célébrités qui ont opté pour cette méthode.