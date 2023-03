Avatar: The Way of Water Sets VOD Release, inclura 3 heures de fonctionnalités bonus

Le succès sur grand écran qu’est James Cameron Avatar : la voie de l’eau continuera bientôt ce succès à la maison, la suite étant maintenant révélée atterrir en VOD plus tard ce mois-ci. La date de sortie est une gracieuseté de Disney, avec Avatar : la voie de l’eau désormais disponible à l’achat sur toutes les principales plateformes numériques à partir du 28 mars 2023.





Le public pourra acheter Avatar : la voie de l’eau de Prime Video, Apple TV, Vudu et Movies Anywhere, ainsi que la qualité 4K Ultra HD avec l’audio Dolby Atmos disponible. La version VOD apportant avec elle plus de trois heures de contenu inédit, y compris des informations sur les acteurs et l’équipe, présente en détail les défis rencontrés pour apporter une épopée de Avatar : la voie de l’eau échelle à la vie, comment ceux-ci ont créé le monde de Pandora toutes ces années plus tard, et divers autres regards dans les coulisses.

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence à raconter l’histoire de la famille Sully, les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. La première de plusieurs suites d’Avatar reprend environ 13 ans après la première sortie record, présentant au public la nouvelle famille de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña).

Réalisé par James Cameron, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao et Matt Gerald, qui reprendront chacun leurs rôles du film original, avec Sigourney Weaver revenant en tant que nouveau personnage. Les nouveaux membres de la distribution incluent Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement et Brendan Cowell.





Avatar : The Way of Water est désormais le troisième film le plus rentable de tous les temps

Recevant des critiques largement positives de la part des critiques, le public était clairement prêt et attendait Avatar : la voie de l’eauavec la suite de science-fiction récoltant plus de 2 milliards de dollars au box-office et devenant ainsi non seulement le film le plus rentable de 2022, mais également le troisième film le plus rentable de tous les temps.

Avatar : la voie de l’eau n’est qu’une des nombreuses suites prévues dans la saga de James Cameron. Trois autres suites ont également reçu des dates de sortie, les multiples suivis devant être publiés respectivement le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.

Alors que les détails de la troisième sortie restent largement secrets, Cameron a révélé un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre. Le troisième chapitre présentera une autre tribu beaucoup plus méchante de Na’vi, une tribu du feu connue sous le nom de Ash People. « Je veux révéler les Na’vi sous un autre angle car [so far] Je n’ai montré que leurs bons côtés », a révélé Cameron. « Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vi très positifs. Dans ‘Avatar 3’, nous ferons l’inverse. »

Alors, encore une fois, Avatar : la voie de l’eau est prévu pour une sortie en VOD à partir du 28 mars.