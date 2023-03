Jenna Ortega s’éloigne-t-elle complètement de Merlina pour un nouveau projet ?

Netflix

Après que Merlin, Jenna Ortega s’est ouvert les portes d’une belle carrière. Connaître les détails de son nouveau projet.

©NetflixJenna Ortega dans Merlina

La première de Merlincontinuez à donner de quoi parler. Après l’empreinte laissée par Christina Ricci avec son interprétation du personnage, l’arrivée de Jenna Ortega Cela a été un avant et un après. La jeune actrice pa joué dans la série Netflix créée par Tim Burton et a donné au rôle une telle personnalité qu’il est devenu une rage.

À tel point qu’en plus d’obtenir un deuxième saison de Merlinla série la plus réussie sur Netflix en ce moment, Jenna Ortega a fait son chemin vers de nouveaux projets. Non seulement elle a été catapultée à la renommée internationale, mais elle est également devenue l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie.

Et maintenant, il a été confirmé qu’Ortega a un nouveau personnage en route. Il s’agit de l’adaptation d’un film dans lequel, une fois de plus, il aura l’occasion de démontrer sa polyvalence. De plus, elle ne le fera pas seule mais sera accompagnée de l’un des interprètes les plus aimés de la nouvelle génération d’acteurs.

Le nouveau projet de Jenna Ortega :

Comme annoncé ces dernières heures, Jenna Ortega sera la protagoniste de la nouvelle adaptation de La maison de Bernarda Albale roman de Federico García Lorca. Apparemment, cette production portera le nom de Lever du soleil et sera produit par LuckyChap Entertainment, la société de Margot Robbie.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Jenna sera rejointe par la star de riverdaleCamila Mendes et pour celui de Top Gun : MaverickDanny Ramírez. Bien sûr, il faut préciser que cette production n’a toujours pas de date de sortie puisqu’elle ne commencera le tournage que cet été lorsque les trois acteurs ne seront plus disponibles.

