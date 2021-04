Liste des personnes sur lesquelles Taylor Swift a écrit des chansons

Taylor Swift a ravi les fans avec la sortie surprise de «Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version) », sa deuxième chanson« From the Vault »après« You All Over Me »est sortie fin mars.

Swift a annoncé le nouvel / ancien morceau sur Twitter, expliquant qu’il avait été écrit en 2008 mais qu’elle ne s’est sentie obligée de le publier que récemment.

La sortie de la chanson a suscité une réponse de Sophie Turner, maintenant épouse de l’ex Joe Jonas de Swift, dont beaucoup pensent que la chanson concerne.

Dans un post sur ses histoires Instagram, Turner a écrit avec effronterie à propos de la chanson: « Ce n’est PAS un bop. »

Bien que le consensus semble être que Swift fait probablement référence à son ex-petit ami de l’époque, Joe Jonas, d’autres ont également émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de John Mayer ou de Jake Gyllenhaal.

Une chose est sûre: Swift est connue pour avoir écrit des chansons inspirées par des personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie.

En l’honneur des nouveautés de Taylor Swift et de la résurgence de la curiosité du public pour ses inspirations, nous avons revisité les sujets humains des chansons passées de Swift, des A-listers aux inconnus.

Liste complète (comme nous pouvons le dire) des personnes sur lesquelles Taylor Swift a écrit des chansons

1. Chanteur Joe Jonas

Les chansons de Taylor Swift sur Joe Jonas: «Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version)», «Forever and Always», «You All Over Me», «Last Kiss», «Better Than Revenge» et «Holy Ground»

À en juger par la chronologie de la relation, une grande partie de l’album 2008 de Swift Intrépide est probablement basé sur sa relation avec Jonas, et «Forever and Always» en particulier fait référence à Joe.

On pense également que ses chansons ultérieures «Last Kiss» et «Holy Ground» parlent du chanteur.

2. Acteur Taylor Lautner

La chanson de Taylor Swift sur Taylor Lautner: « Retour en décembre »

Swift est sorti avec Lautner pendant une brève période en 2009, et a apparemment regretté la façon dont elle a terminé les choses avec lui, car la chanson «Back to December» était apparemment inspirée par leur rupture difficile.

C’était la chronologie et la référence de la chanson à «peau bronzée» et à un «doux sourire» qui ont d’abord conduit à des soupçons, et en 2016 Lautner a confirmé qu’il était le sujet de la chanson.

3. Chanteur Stephen Barker Liles

La chanson de Taylor Swift sur Stephen Barker Liles: «Salut Stephen»

Swift a écrit «Hey Stephen» après avoir tourné avec son collègue musicien en 2008, et apparemment le béguin pour lui.

Liles a dit Goût de pays en 2011, cette chanson de Taylor était «l’une des plus belles choses que l’on ait jamais faites pour moi».

Il a rendu la pareille, sortant peu de temps après une chanson sur Swift intitulée «Try to Make It Anyway».

4. Acteur Cory Monteith

La chanson de Taylor Swift sur Cory Monteith: « Exploiter »

Selon certaines rumeurs, Swift et Monteith se fréquenteraient au printemps 2010.

Swift a déclaré que la chanson « Mine » avait été écrite sur un gars avec qui elle sortait à peine mais avec qui elle voyait un avenir, ce qui a amené beaucoup à connecter la chanson à Monteith.

5. Un des petits amis du lycée, Brandon Borello

La chanson de Taylor Swift sur Brandon Borello: « Notre chanson » et « Tim McGraw »

On pense que ce petit ami de Swift au début du lycée est le sujet de «Our Song» et «Tim McGraw», que la chanteuse a dit avoir écrit à propos d’un gars avec qui elle sortait et qui a déménagé.

Borello est également probablement référencé dans «Quinze».

6. Acteur Jake Gyllenhaal

Les chansons de Taylor Swift sur Jake Gyllenhaal: «Rouge», «Nous ne nous remettons jamais ensemble», «La dernière fois», «État de grâce», «Le moment que je savais» et «Tout est trop bien»

Swift et Gyllenhaal sont sortis ensemble pendant plusieurs mois entre 2010 et 2011, et apparemment, il n’avait pas beaucoup de temps pour elle.

La dernière chanson fait évidemment référence à Jake, faisant référence à un voyage que le couple a fait et à une écharpe que Swift a apparemment laissée chez sa sœur, Maggie Gyllenhaal.

7. Chanteur Harry Styles

Les chansons de Taylor Swift sur Harry Styles: «Je savais que vous aviez des problèmes», «Out Of The Woods» et «Style»

«Je savais que vous aviez des problèmes», «Out Of The Woods» et «Style» seraient tous liés à la relation de Swift avec Styles de fin 2012 à début 2013.

La chanteuse a semblé admettre que «I Knew You Were Trouble» concernait Styles dans une interview en 2013, lorsqu’elle a déclaré à propos de sa performance aux Brit Awards: «Il n’est pas difficile d’accéder à cette émotion lorsque la personne à qui la chanson est destinée côté de la scène à regarder. Il a été confirmé que Styles occupait cette position à l’époque.

On pense que le titre de «Style» fait référence au nom de Styles, et le clip vidéo présente son sosie.

«Out of the Woods» semble mentionner un accident de motoneige dans lequel Styles et Swift ont été impliqués au cours de leur relation, et les colliers d’avions en papier portés tous les deux. La chanson a également déclenché une rumeur bizarre selon laquelle l’ancien couple avait commis un homicide involontaire coupable.

8. Conor Kennedy, fils de Robert F. Kennedy, Jr.

La chanson de Taylor Swift sur Conor Kennedy: « Recommencer »

On pense que le single de Taylor «Begin Again» parle de sa brève connexion avec Conor Kennedy en 2012.

Le chanteur, alors âgé de 22 ans, était amoureux de Kennedy, alors âgé de 18 ans, à peu près au même moment où la chanson a été écrite.

9. Chanteur et rappeur Kanye West et Kim Kardashian

Les chansons de Taylor Swift sur Kanye West: « Innocent », « Regarde ce que tu m’as fait faire » et « Appelle ça comme tu veux »

On pense que West a inspiré la chanson «Innocent» lorsqu’il a interrompu le discours de Swift aux VMA de 2009. La ligne «32 et toujours grandir maintenant» correspond à l’âge de Kayne à l’époque, et la chanson semble simultanément critiquer et pardonner son comportement.

« Look What You Made Me Do » contient également plusieurs références à la nouvelle querelle de Swift avec West après que le musicien plus âgé l’ait critiquée dans certaines de ses propres chansons et vidéoclips.

10. Tom Hiddleston

La chanson de Taylor Swift sur Tom Hiddleston: « Getaway Car »

Dans «Getaway Car», Swift chante une relation de rebond qui s’est mal terminée. Elle est sortie brièvement avec Tom Hiddleston en 2016, peu de temps après avoir rompu avec Calvin Harris.

Et / ou …

11. Chanteur Calvin Harris

La chanson de Taylor Swift sur Calvin Harrus: « Getaway Car »

En raison du timing, les gens pensent que cette chanson pourrait être sur l’un ou l’autre ou les deux Harris et Hiddleston.

12. Chanteur Adam Young

La chanson de Taylor Swift sur Adam Young: « Enchanté »

Le leader d’Owl City a observé que la chanson «Enchanted» de Swift était inspirée par la communication qui a suivi sa première rencontre avec lui.

« Elle a dit que j’avais utilisé le mot » enchanté « et le mot » émerveillé « dans un e-mail », a déclaré Young US hebdomadaire. «Et elle a dit qu’elle n’avait jamais entendu personne vraiment utiliser ce mot auparavant. Alors quand ce mot était dans la chanson, je me suis dit: ‘cette chanson doit être à propos de moi.’ »

13. Ancien béguin, Andrew Hardwick

La chanson de Taylor Swift sur Andrew Hardwick: « Des larmes sur ma guitare »

Taylor laisse tomber le surnom de Hardwick, «Drew», dans chaque couplet de «Teardrops On My Guitar».

Il était un béguin non partagé de la sienne en 2006, et les paroles de la chanson sont apparemment fidèles à la vie. Malheureusement, Hardwick a depuis été arrêté pour maltraitance d’enfants.

14. Chanteur John Mayer

La chanson de Taylor Swift sur John Mayer: « Cher John »

Taylor Swift a écrit la chanson «Dear John», tirée de son album de 2010 Parlez maintenant, à propos de la chanteuse plus âgée, avec qui elle est sortie brièvement en 2009, alors que Mayer avait 32 ans et qu’elle n’avait que 19 ans.

Les paroles « tu ne penses pas que j’étais trop jeune pour être dérangé? » fait référence à leur vaste écart d’âge.

Mayer a répondu à la chanson dans un Pierre roulante interview, disant aux journalistes qu’il était « humilié » par la chanson, et « je n’ai jamais rien fait pour mériter ça. »

15. Coup de cœur de quatrième année, Cory Robertson

La chanson de Taylor Swift sur Cory Robertson: « Reste beau »

Le « Cory » référencé dans « Stay Beautiful » était le béguin de quatrième année de Swift, comme elle l’a révélé dans une publicité de Target 2010.

«Il aimait la fille cool», a déclaré Taylor à propos du jeune Robertson. «Il ne savait pas que j’écrivais des chansons sur lui après l’école, rêvant un jour de devenir chanteur country.»

16. Petit ami du lycée, Sam Armstrong

La chanson de Taylor Swift sur Sam Armstrong: « Aurait dû dire non »

Les paroles de la chanson de Taylor «Should’ve Said No» contiennent un message caché dans leur majuscule répétée des lettres «SAM», apparemment en référence à son petit ami de lycée, Sam Armstrong, qui l’aurait trompée.

17. Petit ami du lycée, Jordan Alford

La chanson de Taylor Swift sur Jordan Alford: « Photo à bruler »

Alford était un autre petit ami de Swift au lycée, et elle aurait écrit la ballade en colère « Picture to Burn » à son sujet après qu’il l’a quittée pour sa femme actuelle, Chelsea.

À propos de la découverte de l’inspiration de la chanson, Chelsea a déclaré: «Nous avons juste pensé que c’était drôle. [Jordan] était comme, ‘Je ne suis pas un redneck! Elle me fait ressembler à un redneck! mais à part ça, nous avons pensé que c’était plutôt drôle.

18. La plus jeune fille de Betty Reynolds, Blake Lively et Ryan Reynolds

La chanson de Taylor Swift sur Betty Reynolds: «Betty»

Taylor Swift a confirmé les rumeurs selon lesquelles sa chanson « Betty » a révélé le nom de la plus jeune fille de Blake Lively et Ryan Reynolds.

Taylor est proche du couple et sa chanson nomme également leurs deux enfants plus âgés, James et Inez.

19. Petit-ami actuel, Joe Alwyn

La chanson de Taylor Swift sur Joe Alwyn: « Appelez ça comme vous voulez »

On soupçonne largement que la chanson «Call It What You Want», de l’album 2017 de Swift Réputation, a été écrit sur son petit ami actuel, Joe Alwyn, ainsi que sur Kim Kardashian et Kanye West.

Swift caractérise la figure «amante» de la chanson comme son unique refuge contre un monde tumultueux, et elle a été publiée alors qu’elle et Alwyn étaient déjà ensemble.

20. Un couple voisin

La chanson de Taylor Swift sur un couple voisin: «La chanson de Mary (Oh My My My)»

«Mary’s Song (Oh My My My)» a apparemment été inspiré par la relation d’un couple marié qui vivait autrefois à côté de Swift.

« Ils étaient mariés depuis toujours et ils sont venus un soir pour dîner et étaient tellement mignons », a déclaré le chanteur. «Ils parlaient de la façon dont ils sont tombés amoureux et se sont mariés et comment ils se sont rencontrés quand ils n’étaient que petits enfants … c’était vraiment réconfortant de savoir que tout ce que j’avais à faire était de rentrer chez moi et de regarder à côté pour voir un exemple parfait. pour toujours. »

21. Meilleure amie Abigail Anderson

La chanson de Taylor Swift sur Abigail Anderson: « Quinze »

La chanson «Fifteen» parle de la première année de lycée de Swift, et «Abigail» a mentionné que la chanson est sa meilleure amie dans la vraie vie, Abigail Anderson.

Les deux restent proches de ce jour, et Taylor était même demoiselle d’honneur au mariage d’Abigail en 2017.

22. Un autre ami du lycée

La chanson de Taylor Swift sur un autre ami du lycée: « Lié ensemble avec un sourire »

Taylor Swift a dit Divertissement hebdomadaire en 2007, que sa chanson «Tied Together With A Smile» a été écrite sur «un de mes amis… une fille magnifique et populaire au lycée».

Swift a également révélé qu’elle «avait écrit cette chanson le jour où j’ai découvert qu’elle avait un trouble de l’alimentation».

23. Sa mère, Andrea Swift

La chanson de Taylor Swift sur sa mère: « Le meilleur jour »

Les paroles de «The Best Day» montrent parfaitement qui a inspiré cette douce chanson: la mère de Taylor, Andrea Swift. Son père et son frère font également une apparition.

La chanson rappelle l’enfance de Taylor, et avec des phrases comme «Je sais que tu étais de mon côté même quand j’avais tort / Et je t’aime», la chanteuse célèbre le lien fort qu’elle partage avec sa mère.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.