Avatar: Frontiers of Pandora annoncé pour PS5, à venir 2022 d’Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora arrivera sur PlayStation 5 à un moment donné en 2022. C’est vrai, Ubisoft adapte le film ridiculement cher de James Cameron dans un jeu vidéo de nouvelle génération. Au moment de la rédaction, nous ne savons pas vraiment ce que cela impliquera – tout ce que nous avons à faire est la bande-annonce CG ci-dessus. Inutile de dire qu’il faudra probablement un certain temps avant de voir cette chose en action.

Curieusement, cette annonce a déclenché une visite aux archives de Push Square, où nous avons trouvé une critique d’Avatar: The Game pour PS3, datée de décembre 2009. Rédigée par l’éditeur Sammy Barker, nous lui avons donné un 5/10, déclarant : « Avatar : Le jeu n’est pas mauvais, il n’est tout simplement pas si bon non plus. » Des trucs maudits.

Espérons que Frontiers of Pandora fasse un peu mieux !