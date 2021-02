Ils s’injectent eux-mêmes de l’acide hyaluronique sur TikTok, les experts: « Ne le fais pas »

Certaines des tendances que la plate-forme de partage de vidéos TIC Tac contribue à rendre viral des comportements à ne pas imiter, mais les algorithmes de modération sociale ne s’en rendent pas toujours compte en appliquant le libellé relatif sous les clips publiés par les utilisateurs. C’est le cas du injections d’acide hyaluronique à des fins esthétiques, qui dans de plus en plus de vidéos dans l’application sont réalisées par du personnel non qualifié et souvent par les protagonistes eux-mêmes de vidéos: l’opération comporte des risques qu’il ne faut pas sous-estimer, mais le fait que dans des dizaines de clips elle soit réalisée comme s’il s’agissait de quelque chose de normal risque de générer un effet d’imitation de la part de nombreux téléspectateurs.

La tendance n’est pas née récemment, mais ne s’est répandue sur la plateforme de partage chinoise qu’au cours des dernières semaines. Dans les vidéos, les protagonistes subissent des injections d’acide hyaluronique pour lutte contre les rides et tonifie les lèvres en utilisant spécial stylos pressurisés qui contiennent la substance. Le principe est que l’acide, administré à haute pression et au contact de la peau, peut pénétrer la couche externe du derme et fonctionner comme un produit de remplissage même sans avoir besoin d’être injecté sous la peau avec une aiguille. L’absence de ce dernier élément et la disponibilité de ces produits en ligne risquent de donner à de nombreux téléspectateurs l’illusion que ce type d’injections peut être considéré comme sûr et réalisable même indépendamment, alors qu’en réalité les choses sont différentes.

D’une part, en fait, la pratique n’est pas nouvelle et depuis un certain temps, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux qui la montrent, mais certains clips sont devenus viraux directement sur TikTok, où ils ont été vus par des millions de personnes, y compris des jeunes et des très les jeunes. Il ne fallut pas longtemps avant que certains utilisateurs commencent à se montrer déterminés à donnez-vous des injections et provoquant des réactions alarmantes de la part des experts. Les derniers obligés de s’exprimer sur le sujet sont les médecins de l’American Society for Dermatologic Surgery Association, l’association des chirurgiens de la peau américains. Dans un sorti il ​​y a quelques jours l’institution a mis en lumière le thème des «enfants qui achètent et utilisent ces appareils, se rétablissent pendant qu’ils le font et font la promotion de leur utilisation auprès de leurs pairs».

Parmi les risques, il y a celui d’injecter du liquide de telle manière pas stérile, provoquant une nécrose ou une inflammation; d’autre part, les stylos pressurisés achetés en ligne pourraient être défectueux, manquant des exigences de sécurité pour une utilisation correcte ou même contenir ce qui a été promis. Le conseil pour ce type d’opération est d’oublier le bricolage sur les réseaux sociaux et contacter du personnel qualifié qui peut donner des indications sur les produits et sur les procédures recommandées pour chaque besoin spécifique.

