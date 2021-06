« Rainbow Six Extraction »: Ubisoft montre la bande-annonce et les détails du jeu de tir coopératif qui nous plonge dans une invasion extraterrestre

Après avoir confirmé son titre définitif il y a quelques jours après pas mal de spéculations, les gens d’Ubisoft ont commencé leur événement « Forward » dans cet E3 2021 avec une bande-annonce, un gameplay et une quantité juteuse de détails de ‘Rainbow Six Extraction’; un nouveau jeu de tir tactique qui combinera certains mécanismes vus dans ‘Siege’, mais parsemé d’une invasion extraterrestre.

Résister en compagnie

Au cours de sa présentation, ‘Extraction’ a été décrit comme une expérience coopérative dans laquelle eEntre un et trois joueurs devront se coordonner pour lutter contre les Archaens ; une espèce exotique composé de créatures avec des capacités différentes qui rappellent jusqu’à un certain point ce qui a été vu dans d’autres FPS coopératifs avec des monstres entre les deux comme « Left 4 Dead ».

Pour cela, nous pouvons utiliser les compétences spécifiques des différents opérateurs Rainbow Six, et un bon nombre de gadgets qui nous faciliteront un peu la vie – détecteur de danger comme ‘Alien Isolation’ inclus.

Ces ressources, matérielles et humaines, devra être géré d’une manière similaire, bien que beaucoup plus simplifiée, comme il est logique, à celle de la saga ‘XCOM’. Si nous perdons un Opérateur au cours d’une mission, nous devrons revenir le secourir si nous voulons continuer à utiliser ses services. Un ajout qui, sans aucun doute, donne une profondeur supplémentaire à l’ensemble.

«Rainbow Six Extraction», qui comportera un jeu croisé, sera lancé prochainement 16 septembre, atterrissant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Stadia.

Vidéo avec le gameplay de ‘Rainbow Six Extraction’