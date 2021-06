Just Dance 2022 tuera sur PS5, PS4 en novembre

Une autre année, un autre jeu Just Dance. Ubisoft a officiellement annoncé Just Dance 2022, la prochaine entrée de sa franchise musicale annuelle. Il n’y a pas grand-chose à signaler ici – c’est le jeu auquel vous vous attendez, uniquement avec une liste de pistes plus à jour pour vous faire bouger les pieds.

Ubisoft semble cette fois très enthousiasmé par sa collaboration avec Todrick Hall. Le chanteur/compositeur/chorégraphe a une de ses chansons en vedette dans le jeu — Ongles, cheveux, hanches, talons — et pas seulement cela, il y aura une version exclusive Just Dance du morceau avec des paroles originales. De plus, vous pouvez participer au clip de Todrick Hall avec un vote de la communauté sur le site Just Dance.

Lancerez-vous des formes avec Just Dance 2022 ? Bougez dans la section commentaires ci-dessous.