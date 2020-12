« The Flaming Lips »: Quelle est la sécurité des concerts Bubble?

La pandémie a obligé diverses personnalités du monde du divertissement à rechercher différentes façons de satisfaire leurs fans en ces temps de grande incertitude dans lesquels les festivals, tournées et concerts à travers le monde ont dû être annulés indéfiniment. .

Et alors que de nombreux chanteurs et groupes de différents genres ont trouvé une solution immédiate à leurs problèmes grâce au streaming, un groupe a trouvé une alternative encore plus créative pour maintenir la musique live en vie.

« Les lèvres enflammées», Groupe de rock formé en Oklahoma, États-Unis, a annoncé en novembre dernier l’organisation de la première série de concerts dans lesquels des « bulles spatiales » seront mises en œuvre, dans lesquelles chaque participant aura son propre espace plastique entièrement aseptisé.

Wayne Coyne, chanteur et leader du groupe, partagerait dans une récente interview avec Consequence of Sound quelques détails sur ces événements, qui ont dû être reportés à janvier prochain. Cette modalité n’est pas nouvelle pour le groupe, car au cours du mois de juin ils auraient effectué une présentation similaire dans le programme de Stephen Colbert.

«Je pense que nos concerts, la façon dont nous le faisons, est honnêtement plus sûr que d’aller à la foutue épicerie. Vous allez au magasin et certaines personnes portent des masques, mais d’autres agissent comme si de rien n’était. Vous ne pouvez rien y faire », dit le musicien.

Coyne assure que, lors de leurs concerts, ils garderaient le contrôle dans de telles situations. «Cela ne dépendra pas d’un autre spectateur. Ce sera à ceux qui gèrent l’événement. J’aimerais que plus d’endroits soient comme ça. Je souhaite que plus d’endroits prennent le relais. »

L’idée de ces concerts aurait déjà commencé à prendre forme en 2019, au moment où Coyne Il a commencé à donner des concerts depuis l’une de ces bulles en plastique. Le musicien assure que le premier jour de l’accouchement, il s’est dessiné dans une bulle, et l’idée que tous les assistants étaient également en un seul est venue à l’esprit.

L’une des premières préoccupations du groupe était de trouver comment amener tous ces gens dans ces bulles sans encombrement et en toute sécurité, ce qui aurait pris quelques mois pour trouver une solution qu’ils jugent satisfaisante.