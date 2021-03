«  Avatar  » est à nouveau le film le plus rentable de l’histoire: dépasse «  Avengers: Endgame  » après une réédition en Chine

‘Avengers: Endgame’ était, jusqu’à présent, le film le plus rentable de l’histoire. Avec un budget de 356 millions de dollars et un mondial brut de près de 2,797 milliards de dollars, le film des frères Russo a réussi à déplacer «Avatar» de James Cameron du haut du podium. Cependant, ‘Avatar’ a retrouvé sa couronne après avoir été réédité en Chine.

Ceci est avancé par Hollywood Reporter, qui assure que le retour d’Avatar dans les théâtres chinois a atteint porter ses revenus à 2,8 milliards de dollars. Ce n’est que dans l’après-midi de samedi qu’il a réussi à lever huit millions. Par conséquent, «Avatar», sorti en 2009 et dont une suite n’est pas encore connue, est à nouveau le film le plus rentable de l’histoire, tandis que «Endgame» reste à une deuxième place non négligeable.

2009 au sommet du box-office

Vous renvoyer le gant … @JimCameron Merci pour le bel art @bosslogic. pic.twitter.com/URSxUMzf8D – Frères Russo (@Russo_Brothers) 13 mars 2021

Marvel et les frères Russo n’ont pas hésité féliciter James Cameron pour son exploit avec deux publications sur Twitter. Chez Marvel Studios ont dit «Félicitations à James Cameron, Jon Landau et à toute la nation Na’vi pour avoir remporté le titre au box-office. Nous vous en aimons 3 000». Les frères Russo, quant à eux, ont écrit «Passing the gove back» et mentionnent James Cameron.

Tel qu’exprimé Jon Landau, qui était le producteur d’Avatar, « Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape, mais ce dont Jim et moi sommes le plus heureux, c’est que le film soit revenu en salles en ces temps sans précédent, et nous tenons à remercier nos fans chinois pour leur soutien. » Il a en outre déclaré qu’il travaillait toujours sur le « prochain film d’Avatar ».

félicitations à @JimCameron ,@JonLandau , et TOUS de Na’vi Nation pour avoir récupéré la couronne au box-office! Nous t’aimons 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y – Studios Marvel (@MarvelStudios) 13 mars 2021

C’est, sans aucun doute, une bonne nouvelle pour Disney, car à la fois « Avengers: Endgame » et « Avatar » font partie de son catalogue de films. « Avengers: Endgame » est de Marvel et « Avatar » de 20th Century Fox, qui est de Disney depuis mars 2019, date à laquelle il a acheté le studio pour 71,3 milliards de dollars.

En ce qui concerne la suites à «Avatar», le dernier que nous savons, c’est que Disney a retardé la première jusqu’en décembre 2022. »Avatar 2 ‘ le tournage est terminé et un dur travail de post-production est à présent à venir. Nous savons aussi qu’il y aura ‘Avatar 3‘, daté 2024. Sur’ Avatar 4 ‘et’ Avatar 5 ‘, James Cameron a été très clair à ce sujet en 2017: si’ Avatar 2 ‘et’ Avatar 3 ‘ne rapportent pas assez d’argent, il n’y aura pas de quatrième et cinquième versements .

Via | Journaliste hollywoodien