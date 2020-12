4 épisodes classiques de «  Gossip Girl  » à regarder avant de quitter Netflix

2012 était la dernière fois Une fille bavarde les fans ont entendu Kristen Bell dire «xoxo, tu sais que tu m’aimes». Mais grâce à Netflix, les téléspectateurs ont pu revivre la série. Cependant, tout cela se terminera en 2021 car le géant du streaming dit au revoir à Une fille bavarde. Avant que l’émission ne quitte Netflix, jetez un dernier coup d’œil sur la vie de l’élite de Manhattan.

Leighton Meester et Blake Lively filmant une scène de Une fille bavarde | James Devaney / WireImage

1. ‘Gossip Girl’ Saison 1 Episode 7: ‘Victor, Victrola’

Diffusé à l’origine le 7 novembre 2007, ce Une fille bavarde L’épisode a marqué des tournants majeurs dans la vie romantique de plusieurs personnages. Tout d’abord, Dan Humphrey (Penn Badgley) et Seren van der Woodsen (Blake Lively) ont admis qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre. Mais la meilleure amie de Dan, Vanessa Abrams (Jessica Szohr) n’arrêtait pas d’interrompre leurs moments romantiques ensemble.

Pendant ce temps, Chuck Bass (Ed Westwick) a décidé d’investir dans une boîte de nuit pour finalement gagner l’approbation de son père. Après que les choses ne se passent pas comme prévu, Chuck finit par passer une nuit inattendue avec Blair Waldorf (Leighton Meester).

Cet épisode a toutes les qualités d’un classique Une fille bavarde épisode. Il y a des secrets, des mensonges et des tonnes de drames relationnels. Et, bien sûr, des scènes fabuleuses de New York.

CONNEXES: Que vaut le casting de «Gossip Girl» aujourd’hui?

2. ‘Gossip Girl’ Saison 2 Episode 1: ‘Summer Kind of Wonderful’

Les Upper East Siders se dirigent vers les Hamptons lors de l’ouverture de la saison 2, diffusée à l’origine le 1er septembre 2008. Blair et Serena sortent de la ville et passent leurs journées assis au bord de la piscine à parler de leurs problèmes de garçon.

Il y a une fête glamour avec un baiser torride (et innocent) entre Serena et Nate Archibald (Chace Crawford). Et, bien sûr, un moment emblématique où Blair dit à Chuck: « Trois mots, huit lettres et je suis à toi. »

3. ‘Gossip Girl’ Saison 2 Episode 25: ‘The Goodbye Gossip Girl’

Après une saison d’agitation émotionnelle pour Chuck et Blair, le couple veut-ils-ou-ne-veut-ils pas enfin se réunir. Chuck voyage à travers le monde pour trouver toutes les choses préférées de Blair avant de lui dire qu’il l’aime. Pendant ce temps, Gossip Girl publie des informations choquantes au milieu de leur diplôme d’études secondaires.

Initialement diffusé le 18 mai 2009, l’épisode présente les caractéristiques de Une fille bavarde: scènes de New York, scandale, secrets et drame relationnel.

CONNEXES: « Gossip Girl »: Blake Lively dit qu’être dans l’émission « n’avait pas vraiment envie d’agir »

4. ‘Gossip Girl’ Saison 4 Episode 1: ‘Belles de Jour’

Le casting de Une fille bavarde a quitté New York et s’est envolé pour Paris, en France, lors de la quatrième saison de l’émission. Diffusé le 13 septembre 2010, Blair et Serena courent autour de Paris tout en échappant à leur vie amoureuse à la maison.

Serena se distrait en sortant pendant que Blair achetait et dégustait des macarons. Les choses changent quand Blair rencontre un homme dans un musée qui pourrait être un vrai prince. Pendant ce temps, Chuck est toujours porté disparu.

Une fille bavarde est diffusé sur Netflix jusqu’au 1er janvier 2021.

CONNEXES: « Gossip Girl »: le producteur exécutif indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un redémarrage