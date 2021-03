Jujutsu Kaisen 143 VF: Choso vs Yuta

Le chapitre précédent de Jujutsu Kaisen montre le niveau d’action que Gege Akutami peut servir au fandom. Certains chapitres précédents mettaient l’accent sur Itadori et Okkotsu, mais le chapitre récent était consacré à l’ensemble des compétences de Zenin et Choso. «Ma technique maudite trace le mouvement à 24 FPS», dit Zenin à Choso, mais la technique de manipulation du sang de Choso parvient d’une manière ou d’une autre à rattraper la vitesse de Zenin. Choso parvient à porter un coup dur sur Zenin et l’a presque vaincu, mais à la fin, Yuta apparaît de nulle part et porte un coup sur Choso. C’était assez intéressant de voir le changement de rythme dans le scénario. En plus de cela, pour ceux qui ne le savent pas, Yuta parvient à renverser Itadori. Et maintenant, il serait intéressant de voir comment Gege servira la suite du scénario avec Jujutsu Kaisen Chapitre 143.

Jujutsu Kaisen 143

Quelle est la date de sortie du chapitre 143 de Jujutsu Kaisen?

La date de sortie du chapitre 143 de Jujutsu Kaisen est prévue pour le 21 mars 2021. Il s’agit d’un saut hebdomadaire qui signifie que chaque chapitre de Jujutsu Kaisen sortira dans l’intervalle d’une semaine. Cependant, s’il y a une mise à jour concernant la date de sortie, nous vous en informerons. Alors, restez à l’écoute sur 45Secondes.fr.

A propos de Jujutsu Kaisen Manga

Anime d’action Supernatural High School – c’est ce qu’est Jujutsu Kaisen. Il contient tous les éléments principaux de Tokyo Ghoul, Blue Exorcist et Noragami. Jujutsu Kaisen a une très bonne animation et un scénario incroyable. Yuji Itadori est un lycéen qui acquiert des pouvoirs surnaturels en ingérant le doigt de Sukuna (un ancien démon de guerre). Sa vie passe d’un étudiant normal à un surhumain combattant la malédiction.

Remarque: les malédictions sont des êtres surnaturels ou des créatures ressemblant à des démons qui naissent des émotions les plus profondes et les plus fortes d’un être humain.

