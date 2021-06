Le refroidissement est la moitié de la bataille dans les ordinateurs portables de jeu et la nouvelle arme secrète d’Alienware est son mystérieux « Element 31 », que la société a finalement révélé au Computex 2021.

L’élément 31 – du nom de la 31e place du gallium dans le tableau périodique – est essentiellement un métal liquide de gallium encapsulé et l’un des matériaux exotiques utilisés par Alienware pour fabriquer les ordinateurs portables Alienware x15 et x17 stupidement minces.

Les métaux liquides traditionnels sont utilisés par les passionnés sur les ordinateurs de bureau depuis un certain temps, ainsi que sur les ordinateurs portables haut de gamme depuis environ deux ans, mais ils ont toujours eu des inconvénients. Alienware a en fait examiné les matériaux à changement de phase, les matériaux dopés à l’aluminium, les cires organiques, le graphite et les métaux liquides bruts, mais a décidé que l’élément 31 était la meilleure réponse.

Travis North de Dell a déclaré que si le métal liquide conventionnel a une grande conductivité thermique, il est également conducteur de l’électricité, ce qui n’est pas génial dans un ordinateur où il peut potentiellement court-circuiter des composants.

Alienware Vous pouvez voir l’élément 31 d’Alienware sur une matrice de processeur avant que le refroidisseur ne soit fixé, ce qui écrase le métal liquide de gallium encapsulé et crée un matériau de refroidissement plus sûr et plus efficace.

« De plus, les charges se corrodent en présence de vapeur d’eau, vous obtenez donc une dégradation des performances au fil du temps et c’est très corrosif en présence d’aluminium », a déclaré North lors d’un point de presse sur le refroidissement du nouvel ordinateur portable.

Là où l’élément 31 diffère, c’est la facilité et la sécurité d’application.

« Cela ressemble à une graisse, vous l’appliquez, comprimez le dissipateur thermique en le vissant, cela brise les liaisons du silicone afin que nous obtenions du métal liquide pour mourir les points de contact et à la base des points de contact du dissipateur thermique », mentionné.

Bien que l’élément 31 n’ait pas la conductivité électrique des métaux liquides conventionnels, North a déclaré qu’Alienware avait tout de même pris la mesure de sécurité supplémentaire consistant à clôturer l’élément 31, ce que la plupart des fabricants d’ordinateurs portables ont dû faire avec leurs métaux liquides.

L’élément 31 a également donné un avantage de performance significatif. North a déclaré que la société avait constaté une amélioration de 7,5 degrés par rapport à la graisse thermique conventionnelle que la société utilisait auparavant. North a noté que la graisse utilisée par Alienware était déjà la « meilleure de sa catégorie » et pas en reste.

Le gallium, a déclaré North, est un excellent matériau thermique car il a une capacité thermique très élevée. Si vous pensez à la capacité thermique comme à une grande casserole d’eau bouillante, a-t-il déclaré, la nature dense du gallium lui permet d’absorber la chaleur d’une puce CPU chaude afin que les chambres à vapeur connectées puissent mieux la dissiper.

En fin de compte, a déclaré North, Element 31 a fourni une amélioration de 25 pour cent par rapport à la graisse thermique Alienware utilisait.

Alienware La conception à quatre ventilateurs de la nouvelle série X crée une pression positive à l’intérieur de l’ordinateur portable qui aide à refroidir tous les composants.

Fantastique

L’autre composant de refroidissement majeur des Alienware x15 et x17 était la conception de base autour de quatre ventilateurs. Alors que North a admis que beaucoup s’accrocheront à «plus de fans signifie mieux», a-t-il déclaré, ce n’est pas seulement le nombre, mais le placement et la conception. Par exemple, a déclaré North, l’entreprise a dû faire pivoter la position du processeur sur la carte mère de l’ordinateur portable pour obtenir ce qu’elle voulait faire. Non, un rasoir à cinq lames … euh, un ordinateur portable à cinq ventilateurs n’est pas nécessairement meilleur.

Les ventilateurs des Alienware x15 et x17 sont stratégiquement placés pour créer un système de climatisation interne à l’intérieur des ordinateurs portables. Deux ventilateurs utilisant la conception de ventilateur à double sortie opposée de Dell sont montés à l’avant des deux ventilateurs traditionnels à l’arrière. Les ventilateurs DOO sont dotés de turbines beaucoup plus grandes, 30 % plus grosses, pour créer une pression positive du flux d’air à travers les composants sensibles à la chaleur tels que le M.2 et la régulation de tension avant que les ventilateurs arrière n’épuisent tout. Chacun des ventilateurs fonctionne maintenant à 12 volts, ce qui augmente également l’efficacité, et chaque ventilateur est indépendant les uns des autres en termes de vitesse.

Enfin, Dell inclut également des profils d’alimentation personnalisés dans le BIOS ainsi que le contrôle de l’utilisateur sur la façon dont le système doit orienter le refroidissement. Vous voulez plus de jeux ? Vous pouvez le décaler manuellement pour donner autant de refroidissement au GPU. Faire un encodage gourmand en CPU ? Vous pouvez déplacer manuellement le refroidissement vers le processeur.

Tout cela, a déclaré Dell, contribue à un meilleur refroidissement dans un ordinateur portable de jeu aussi fin que possible et fait de l’Alienware x15 « l’ordinateur portable de jeu de moins de 16 mm et 15 pouces le plus puissant au monde ».

Et oui, c’est incroyablement mince puisque les ordinateurs portables comme le Predator Triton 300 d’Acer ou le GS66 Stealth de MSI mesurent entre 18 et 19 mm. Soit dit en passant, les deux sont incroyablement minces aussi.

Alienware Le x15 d’Alienware sera son ordinateur portable de jeu le plus fin et peut-être aussi l’ordinateur portable de jeu le plus fin au monde.

Spécifications Alienware x15 et x17

L’Alienware x15 R1 sera livré avec un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération ou Core i9-11900H de 11e génération avec des options de GPU allant d’un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3060 avec un TGP de 70 watts plus 20 watts supplémentaires de Puissance de boost dynamique. L’Alienware x15 sera également disponible avec un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3070 avec un TGP de 90 watts, plus 20 watts supplémentaires de Dynamic Boost. Il existe également la variante 8 Go du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 avec un TGP de 90 watts et 20 watts supplémentaires de Dynamic Boost.

Les options de panneau vont d’un panneau 1080p bourdonnant à 165 Hz ou 360 Hz, et un panneau QHD 1440p à 240 Hz. Les ports incluent un USB-A, un USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et 2.5GbE. Et oui, il n’y a plus de port d’amplificateur Alienware.

Le plus grand Alienware x17 offrira les mêmes processeurs Intel Core i7 et Core i9 de 11e génération et les mêmes GPU, mais atteindra des notes plus élevées.

L’ordinateur portable GeForce RTX 2060 de l’Alienware x17 est évalué à 115 watts plus 15 watts supplémentaires de Dynamic Boost ; l’ordinateur portable GeForce RTX 3070 est évalué à 125 watts plus 15 watts supplémentaires de Dynamic Boost; et la version 16 Go du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 est configurée pour 150 watts avec 15 watts supplémentaires de Dynamic Boost.

Les options de panneau pour le x17 vont d’un panneau 1080p de 17,3 pouces avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 360 Hz, et un écran QHD 1440p à 120 Hz.

Pour les ports, l’Alienware x17 offrira deux USB-A, un USB-C, un Thunderbolt 4, HDMI 2.1, miniDisplayPort 1.4, un 2.5GbE et cessera également de prendre en charge l’amplificateur d’Alienware.

Les deux ordinateurs portables fonctionneront avec des briques d’alimentation de 240 watts utilisant des adaptateurs de baril.

Dell proposera à la fois les Alienware x15 et x17 dans des configurations limitées aujourd’hui avec des prix commençant à 2 000 € pour le x15 et 2 100 € pour le x17. Les configurations complètes des deux modèles seront mises en vente à partir du 15 juin.

Alienware Alienware verra un retour de son trackpad RVB, mais en raison de l’approvisionnement limité, il ne l’offrira que sur les configurations les plus haut de gamme.

