Le créateur de Gotham Knights, WB Games Montréal, a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu vidéo

La Chevaliers de Gotham La cinématique semble se produire après le début du jeu. Barbara Gordon (Batgirl) et Dick Grayson (Nightwing) s’entraînent ensemble alors que la mort de Bruce Wayne est déjà survenue.

La conversation devient sérieuse alors que le sujet de la mort de Wayne et les sentiments de Grayson à ce sujet surgissent. La scène est comparable au Beffroi, qui est connu pour être le quartier général du gang à Gotham Knights.

Selon la description officielle de la nouvelle vidéo de Gotham Knights, « Défendre Gotham City n’est pas une tâche simple, et les membres de la famille Batman ne sont pas à l’abri de la tension qui accompagne le fait de mettre le capot. » Barbara Gordon, cependant, est prête à soutenir son collègue chevalier Dick Grayson lorsqu’il se bat pour l’héritage de Bruce.

Comme cela a déjà été noté, Gotham Knights se déroule en dehors de l’Arkhamverse et se déroule après le décès de Batman.

La protection de Gotham City incombe aux nombreux protégés du Chevalier noir pendant son absence. Quatre protagonistes jouables sont inclus dans le jeu : Tim Drake/Robin, Jason Todd/Red Hood, Dick Grayson/Nightwing, Barbara Gordon/Batgirl et les autres.

Notamment, Gotham Knights examinera d’autres relations autres que celle entre Nightwing et Batgirl. Après tout, Barbara et Jason ont subi une tragédie similaire aux mains de l’ennemi juré de Batman, le Joker, tandis que Dick et Barbara ont une histoire romantique.

Le lien entre Barbara et Jason est certainement l’un de ceux que nous voulons que les gens voient le plus, selon l’auteur principal du jeu Ceri Young.

«Ils ont tous deux vécu des événements incroyablement douloureux, nous pensions donc qu’ils comprendraient vraiment ce que l’on ressent à gérer et à guérir de ces expériences d’une manière que Tim et Dick, bien qu’empathiques, sont incapables de faire.

Vous serez témoin de cas où Barbara et Jason perçoivent cela l’un chez l’autre et interviennent pour se soutenir mutuellement.