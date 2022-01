« Club Istanbul », aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Club Istanbul » (« Kulüp » dans sa langue originale et « The Club » en anglais), réalisé par Seren Yüce et Zeynep Günay Tan et avec Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger et Asude Kalebek, créé en Netflix jeudi 6 janvier 2022 seulement, mais les fans de drames ottomans demandent déjà un deuxième volet.

Cependant, il est important de préciser que cette série n’a en réalité qu’une seule saison qui a été divisée en deux parties. Les six premiers épisodes ont atteint la plateforme de streaming le 5 novembre 2021 et les quatre autres, à la date susmentionnée.

La première partie de « Club d’Istanbul» Suit la vie de Mathilde, une femme fraîchement sortie de prison qui doit s’occuper de sa fille Rashel. Avec la seule intention de gagner de l’argent rapidement, elle commence à travailler dans la boîte de nuit la plus révolutionnaire d’Istanbul en 1955. Cependant, cela la mettra dans une situation dangereuse.

Alors que, dans le deuxième volet, la source de la culpabilité de Mathilde se révèle avec le retour de quelqu’un du passé. De plus, Rashel et Ismet sont dans une impasse et la violence menace Istanbul. Alors y aura-t-il une nouvelle saison ?

« CLUB ISTANBUL » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turque, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Mathilde et de sa fille Rashel se poursuive dans une troisième partie.

Dans le dernier épisode de « Club d’IstanbulKursat trouve Orhan, mais Mevhibe intervient. Matilda a du mal à retrouver Rashel lorsque la violence éclate à Istanbul, et Celebi sauve la situation.

Dès lors, une troisième saison pourrait montrer les conséquences des émeutes, notamment dans la vie de ceux qui survivent. De plus, İsmet devrait prendre une décision après les dommages causés par les émeutiers, et l’avenir de Çelebi et Mathilde devrait être montré.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel troisième volet, la voie est ouverte pour approfondir ce qu’il adviendra des protagonistes de « Club d’Istanbul”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Rashel au milieu des émeutes à la fin de la deuxième partie du « Club Istanbul » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « CLUB ISTANBUL » SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Club d’Istanbul« Pour une troisième saison, il est fort probable que les nouveaux épisodes sortiront sur la plateforme de streaming à un moment donné de la 2023.