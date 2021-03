Aurora Store, la meilleure app store alternative à Google Play est complètement renouvelée

Si vous recherchez une bonne alternative au Google Play Store, la dernière version d’Aurora Store est l’une des meilleures applications que vous pouvez essayer.

Magasin Aurora est né comme une tentative d’offrir aux utilisateurs d’Android un magasin alternatif à Google Play Store, soutenu par un projet open source. Pendant des années, il a été l’un des magasins alternatifs les plus utilisés au Play Store, et maintenant il a reçu l’un des les plus grosses mises à jour de tous les temps.

La La version 4 de l’Aurora Store est maintenant téléchargeable, et les principaux changements sont présents dans son interface utilisateur, désormais beaucoup plus similaire à celle du magasin d’applications Google. Nous allons passer en revue tous les changements et nouvelles.

Toutes les actualités dans Aurora Store v4

Dès que nous installons et ouvrons l’application pour la première fois, nous verrons que le L’interface utilisateur hérite de diverses fonctionnalités de Google Play Store. Cependant, nous trouvons un App store beaucoup plus personnalisable, qui vous permet entre autres de choisir la couleur d’accentuation parmi plusieurs tons prédéfinis ou d’utiliser différents styles de thème sombre.

Lors de l’accès au magasin en tant que tel, nous verrons un écran d’accueil trié en catégories, avec les applications et les jeux les plus populaires, ou le contenu recommandé pour nous. Le Le temps de chargement du magasin n’est pas aussi élevé que Google Play, mais il est compréhensible étant donné que l’application doit accéder aux serveurs de Google pour pouvoir fournir les applications.

La version 4.0 de l’application conserve la grande majorité des fonctions présentes dans les versions précédentes, telles que la possibilité de télécharger et installer des applications sans avoir besoin des services Google –Quelque chose de particulièrement utile dans les mobiles Huawei–, ou l’option de télécharger les applications payantes que nous avons précédemment achetées. Il est également toujours possible de télécharger des applications qui ne sont pas disponibles dans notre pays.

Comment télécharger et installer Aurora Store

C’est possible télécharger la dernière version sur Aurora Store à partir du référentiel GitLab du projet. C’est un application totalement gratuite, dont le code est gratuit et consultable. L’application est compatible avec ** tout appareil dont la version Android est égale ou supérieure à Android 5 Lollipop.

Pour installer l’application, il vous suffit d’exécuter le fichier APK téléchargé, et une fois installé, accordez les autorisations nécessaires à Aurora Store pour fonctionner. Bien qu’il soit possible connectez-vous avec un compte Google, il est également possible de parcourir le catalogue d’applications et de jeux, et de télécharger le contenu de manière anonyme.

Rubriques connexes: Applications, Google Play

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂