Billy Dee Williams soutient Star Wars en laissant derrière lui la saga Skywalker

Kathleen Kennedy veut explorer de nouveaux personnages et de nouveaux mondes dans l’univers Star Wars et l’original Lando Calrissian soutient la décision.

Guerres des étoiles La star Billy Dee Williams est d’accord avec Kathleen Kennedy sur le fait que le moment est venu d’explorer de nouveaux territoires dans la franchise. Récemment, Kennedy a expliqué que l’avenir de Guerres des étoiles les films consisteront à explorer de tout nouveaux personnages et mondes, laissant derrière eux la saga Skywalker et toutes ses intrigues associées. Elle a également déclaré que Lucasfilm ne refondrait pas les personnages hérités avec des acteurs plus jeunes dans les rôles non plus après Solo : Une histoire de Star Wars sous-performé au box-office.

Cela signifie peut-être que Luke Skywalker, Han Solo et d’autres ne reviendront pas sur grand écran de si tôt, mais pour Williams, c’est peut-être mieux. Par TMZ, l’acteur de Lando Calrissian a parlé des commentaires de Kennedy et des plans pour le Guerres des étoiles films pour créer de nouvelles histoires à partir de zéro avec des personnages originaux. Williams explique que rien ne dure éternellement, et après plusieurs décennies passées avec ces personnages bien-aimés que les fans connaissent et aiment, il est peut-être temps de les mettre au lit pour que la franchise puisse déployer davantage ses ailes.

« Je m’en fiche. Non, pourquoi devrais-je m’en soucier? Eh bien, (les fans) ont tous ces autres films à regarder. Je ne sais pas. Il arrive un moment dans la vie, où, vous savez, les choses existent, et puis ils expirent. Rien ne dure éternellement, c’est sûr.

Aux fans mécontents que Dark Vador et d’autres favoris des fans puissent être laissés dans le passé, Williams avait ceci à ajouter.

« Tu t’en remettras. »

Billy Dee Williams pourrait avoir raison







Longue durée Guerres des étoiles les fans adorent les personnages classiques, comme en témoigne la popularité de la nouvelle série Obi Wan Kenobi. Mais il convient de noter que les fans adopteront également de nouveaux contenus avec des personnages originaux si l’écriture est toujours de haute qualité. Le Mandalorien s’est avéré être un succès retentissant lors de ses débuts sur Disney +, et de nombreux fans ont déclaré qu’ils appréciaient davantage la série que la récente Guerres des étoiles films. Fort de son succès continu, Le Mandalorien a une troisième saison en préparation.

Il peut aussi y avoir encore une place pour certains personnages sur le petit écran. Alors que Kathleen Kennedy a déclaré que Lucasfilm passerait de la refonte des personnages classiques, elle dit également qu’elle n’a pas complètement exclu un Lando série pour Disney + avec Donald Glover reprenant le rôle. Glover avait précédemment repris le rôle de Williams pour le film Solo : Une histoire de Star Wars. Kennedy a expliqué à GamesRadar :





« Je ne dis jamais jamais. Ce n’est certainement pas quelque chose que nous faisons avec une quelconque intention en ce moment. Nous parlons toujours de Lando avec Donald Glover, par exemple, mais je ne pense pas que nous reviendrions intentionnellement sur certains des les personnages comme Luke et Leia et ainsi de suite et décident arbitrairement de faire une histoire. Il devrait y avoir une très bonne raison pour laquelle.

Dans tous les cas, il ne manquera pas de Guerres des étoiles contenu à venir, à la fois sur grand et petit écran, peu importe qui sera présenté dans les rôles principaux.





