Polar Ignite 2 et Polar Vantage M2: les nouvelles montres connectées sportives de Polar n’oublient pas la puce GPS intégrée

Polar n’a pas voulu laisser passer le mois de mars sans lancer un nouveau lot de montres connectées sportives (et pas si sportives) sur le marché. La société finlandaise vient d’annoncer sa nouveaux Polar Ignite 2 et Polar Vantage M2, deux montres intelligentes qui partagent une grande partie des fonctions, mais qui s’adressent à des publics différents.

La Polar Ignite 2 n’est qu’une autre montre de tous les jours, avec un design plus décontracté et moins agressif que ce que nous voyons dans d’autres montres de sport. La Polar Vantage M2, quant à elle, est une smartwatch multisports destinée aux utilisateurs les plus sportifs. Nous apprendrons à mieux les connaître ci-dessous, non sans d’abord commenter leurs prix. Le Polar Ignite 2 sera disponible pour 229,90 euros, tandis que la Polar Vantage M2 équivaut à 299,90 euros.

Fiche technique du Polar Ignite 2 et du Polar Vantage M2

POLAIRE IGNITE 2 POLAR VANTAGE M2 DIMENSIONS ET POIDS 43,3 x 43,3 x 8,45 mm

35 grammes 46 x 46 x 12,5 mm

45,5 grammes ÉCRAN TFT / LCD couleur

Tactile

Queue de dragon TFT / LCD couleur de 1,2 pouces

240 x 240 pixels

PMMA revêtu SANGLE 20 millimètres 22 millimètres GÉOPPOSITIONNEMENT Puce GPS intégrée Puce GPS intégrée CAPTEURS Polar Precision Prime Polar Precision Prime BOUTONS Oui Oui ÉTANCHE Oui, 30 mètres Oui, 30 mètres TAMBOURS Mode montre: cinq jours

Mode sport: jusqu’à 20 heures

Économie d’énergie: jusqu’à 100 heures Mode horloge: sept jours

Mode sport: jusqu’à 30 heures

Économie d’énergie: jusqu’à 100 heures CONNECTIVITÉ Pour déterminer Pour déterminer CONDITIONS Pour déterminer Pour déterminer CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Étapes Sleep Plus

Recharge Nigthly

Programme en cours

Serein

FitSpark

Résumé hebdomadaire

Mode capteur HR

Contrôle musical

Prédiction du temps

Notifications et appels

Compatible avec Polar Flow Étapes Sleep Plus

Recharge Nigthly

Programme en cours

Formation Load Pro

FuelWise

Serein

FitSpark

Résumé hebdomadaire

Mode capteur HR

Contrôle musical

Prédiction du temps

Notifications et appels

Compatible avec Polar Flow LE PRIX 229,90 euros 299,90 euros A lire : Après 4 ans sur iOS, Google étend une fonction spéciale de son application à Android

Voici le Polar Ignite 2

Polar Ignite.

Nous commençons par le Polar Ignite 2. Il s’agit d’une montre intelligente pesant 35 grammes et dotée d’un boîtier de 43,3 millimètres. Il est compatible avec les bracelets de 20 millimètres et son design est le plus minimaliste. C’est une montre intelligente plus conçue pour le quotidien et peut-être pour les athlètes les plus amateurs.

Son écran est protégé par un verre DragonTail et utilise la technologie LCD TFT, conçue pour améliorer la visibilité en plein jour. L’écran peut être personnalisé avec différentes sphères et il va sans dire qu’il est tactile et en couleur. L’appareil est scellé pour résister à l’eau jusqu’à 30 mètres.

Polar Ignite 2.

Sous le capot, nous avons un capteur Polar Precision Prime, que nous connaissons déjà grâce au Grit X, qui dispose de neuf LED de couleurs et de longueurs d’onde différentes pour améliorer la pénétration cutanée, de quatre électrodes et d’un accéléromètre. Il dispose également d’une puce GPS intégrée. Polar n’a pas divulgué l’ampérage de sa batterie, mais il a confirmé qu’elle dure jusqu’à cinq jours en mode montre, jusqu’à 20 heures en mode exercice et jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie.

Polar Ignite 2.

La montre prend en charge jusqu’à 130 modes sportifs et est dotée de toutes les fonctions exclusives de Polar, telles que Étapes Sleep Plus (analyse du sommeil), Recharge nocturne (récupération du corps la nuit), FitSpark (guides de formation personnalisés) et Serene (exercices de respiration). Il a également une fonction appelée Partager les ressources humaines qui vous permet de connecter la montre à d’autres appareils Bluetooth, applications et appareils de sport.

En tant que smartwatch, la montre est capable d’offrir alertes d’appel et de notification en temps réel, prévisions météorologiques pour une vue jusqu’à deux jours et contrôle musical. Cela fonctionne avec n’importe quelle application musicale et quel que soit le système d’exploitation, c’est-à-dire qu’il fonctionne à la fois sur iOS et Android.

C’est le Polar Vantage M2

Polar Vantage M2.

Le Polar Vantage M2, pour sa part, est une montre multisports conçue pour les utilisateurs les plus sportifs. C’est précisément pour cela qu’il a des fonctions exclusives, comme nous le verrons plus tard. La montre a un design plus agressif, avec cinq boutons répartis sur la longueur et la largeur de son boîtier de 46 millimètres. Ces boutons ont une gravure similaire à celle du Polar Grit X pour améliorer leur utilisation lorsque nous avons les mains mouillées ou tachées.

L’appareil pèse 45,5 grammes avec un bracelet, qui, dans ce cas, mesure 22 millimètres, pas 20 millimètres, mais également interchangeable avec n’importe quel autre bracelet. En haut on trouve un écran Écran LCD TFT toujours actif de 1,2 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels. Polar affirme avoir une lentille laminée en PMMA (polyméthylméthacrylate) avec un revêtement dur pour protéger l’écran des chocs et des rayures.

Polar Vantage M2.

En bas, on retrouve le même capteur mentionné ci-dessus, le Polar Precision PrimeN’oubliez pas qu’il dispose de neuf LED de différentes longueurs d’onde de couleur, de quatre électrodes et d’un accéléromètre. Il dispose également d’une puce GPS intégrée capable de mesurer la vitesse, l’allure, la distance et l’itinéraire.

Le Polar Vantage M2 a des fonctions similaires à celles du Polar Ignite 2, mais il a des caractéristiques uniques. Le premier est Formation Load Pro, ce qui permet de comprendre la charge d’entraînement totale et d’optimiser la charge d’entraînement. Le second est FuelWise, qui sont des rappels intelligents (manuels ou automatiques) pour prendre de la nourriture pendant l’entraînement.

Polar Vantage M2.

Concernant la batterie, Polar n’a pas révélé la capacité de celle-ci, mais s’est simplement assurée qu’elle dure sept jours en mode montre, 30 heures en mode sport (avec GPS) et jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie.

Versions et prix du Polar Ignite 2 et du Polar Vantage M2

Polar Ignite 2 et Polar Vantage M2.

Le Polar Ignite 2 Il pourra être acheté à partir du 21 avril 2021 pour 229,90 euros. Il sera disponible en champagne (or), Black Pearl (noir), rose-or rose (rose dorée) et Storm Blue (bleu foncé) et pourra être combiné avec différents bracelets dont les prix commencent à 29,90 euros.

Le Polar Vantage M2De son côté, il peut être acheté dès maintenant sur le site Polar et, à partir du mois d’avril, il sera disponible dans les magasins physiques. Son prix est de 299,90 euros et est disponible en Gris / Noir (noir et gris), Marron / Cuivre (noir et bronze), Champagne / Or (or) et Jaune / Gris (gris et jaune). Le prix des sangles est de 29,90 euros pour les sangles velcro et 49,90 euros pour les sangles en cuir noir.