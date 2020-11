Au départ, la PS5 ne peut pas faire VRR, ALLM et 8K

Contrairement aux attentes, selon un premier test lors du lancement, la PlayStation 5 ne prend pas en charge VRR, ALLM ou sortie d’image en résolution 8K. On savait déjà qu’il ne produisait pas de résolution QHD, ne pouvait pas enregistrer les jeux PS5 sur un périphérique de stockage externe et l’extension SSD est décalée.

La PlayStation 5 peut produire du contenu 4K à 120 images par seconde. Cependant, il ne maîtrise pas au départ les fonctionnalités HDMI 2.1 VRR et ALLM. « VRR » signifie « Taux de rafraîchissement variable », de sorte que la sortie d’image de la console n’est pas initialement comparée avec le moniteur et le téléviseur. Des erreurs graphiques telles que des déchirures d’image (déchirure) peuvent donc rester un problème. « ALLM » fait référence au passage automatique en mode jeu sur le téléviseur et les utilisateurs doivent se passer de cette fonctionnalité pour le moment. C’est ce que Digital Foundry écrit sur Eurogamers dans le test PS5.

Les mises à jour pourraient ajouter des fonctionnalités plus tard

Le téléviseur Sony Sony XH90 manque visiblement les mêmes fonctionnalités, le téléviseur est annoncé comme un téléviseur PS5. Sony travaille peut-être sur une mise à jour qui soumettra les fonctionnalités de la PS5 et du téléviseur. Cependant, il n’y a pas encore d’informations officielles. Il y aura probablement une mise à jour pour une autre faille: la PS5 est annoncée comme un appareil « 8K » sur l’emballage de la console, mais les fondeurs numériques ne pouvaient définir une résolution maximale de 4K que sur le téléviseur 8K LG 75NANO99.

Malgré tout, une console de jeu « exceptionnelle »

La sortie d’image en résolution QHD ne sera pas non plus proposée à l’avenir, mais ce qui se passe avec les mises à jour pour la sauvegarde des jeux PS5 sur un stockage externe et quand le SSD peut être étendu n’est pas clair. L’essentiel est que la PS5 manque au départ de toute une gamme de fonctionnalités annoncées ou supposées. Néanmoins, selon la Digital Foundry, il s’agit d’une console de jeu «exceptionnelle». En termes de compatibilité ascendante, la PS5 a pu offrir des performances étonnamment élevées.