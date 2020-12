Vieilles querelles: une série sur Gawker allait être faite sur Apple TV +, mais Tim Cook l’a découvert et la série a été annulée

Pendant des mois, on savait que le plan d’Apple TV + était de créer une nouvelle série télévisée intitulée « Scraper » qui J’allais raconter l’histoire de Gawker Media, l’un des éditeurs qui a transformé les blogs professionnels et verticaux en une entreprise prospère.

Cependant, Tim Cook a découvert le projet et selon des sources proches de ce développement « il a exprimé une vision négative claire de Gawker » que ont fini par provoquer l’annulation de la série et la personne en charge de la direction du projet, Layne Eskridge, a également quitté l’entreprise.

Le dernier chapitre de la guerre entre Gawker et Apple

Ce petit scandale et cette guerre particulière entre Tim Cook et Gawker viennent de loin. Cette maison d’édition était la maison sous laquelle des médias tels que Gizmodo et ses éditeurs étaient publiés ils sont devenus persona non grata pour la société Cupertino quand ils ont profité de ce fameux oubli d’un de leurs employés et ont obtenu un iPhone 4 avant son introduction en 2010.

Cela a déjà resserré la corde au maximum dans la relation entre Apple et Gizmodo, mais les choses n’allaient pas bien depuis que Gawker a publiquement découvert en 2008 que Tim Cook était gay, six ans avant qu’il ne le confirme officiellement.

Selon les nouvelles du New York Times, ‘Scraper’ est maintenant un projet à la recherche d’une nouvelle maison, et la vérité est que ce n’est pas sans controverse compte tenu de la histoire unique d’un éditeur qui a publié de nombreuses exclusivités très sensibles jusqu’à ce que l’un d’eux – la célèbre histoire de Hulk Hogan – finisse par provoquer un procès financé par Peter Thiel qui a provoqué la chute de l’éditeur.

La situation est doublement surprenante: pour Apple d’accepter un tel projet compte tenu de sa relation avec Gawker était étrange, mais il en va de même pour le fait que celui qui a causé l’annulation devait être (soi-disant) Tim Cook pour ne pas l’avoir découvert auparavant et simplement ne pas l’avoir commencé.

