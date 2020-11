Selon BioWare, une nouvelle partie Mass Effect est officiellement en cours de travail

C’était évidemment un secret longtemps gardé, mais maintenant il était autorisé à BioWare rendez-le officiel: Effet de masse obtient une nouvelle pièce! Après que le patron du studio Casey Hudson ait écrit le Édition légendaire Mass Effect longue rumeur enfin annoncé, une toute nouvelle ramification de la série de jeux de rôle nous attend.

La série Mass Effect continue en fait

Après trois ans Mass Effect Andromeda a été publié, qui a été accueilli avec des sentiments mitigés par les joueurs, nous pouvons enfin nous attendre à un tout nouveau jeu de la série Sci-Fi.

Convient pour le solennel N7 jour n’annonce pas seulement Hudson officiellement la nouvelle édition des trois premiers jeux, mais aussi la bonne nouvelle de la cinquième partie principale apparemment. Donc nous ne sommes pas juste en avoir un nouveau Dragon Age, mais une toute nouvelle action spatiale en plus!

Qui développe le nouveau Mass Effect? Selon Hudson, les développeurs chevronnés de BioWare travaillent sur le titre qui pourrait éventuellement raviver l’esprit de l’ancienne trilogie.

Quand le nouveau Mass Effect sort-il?

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose sur le nouveau chapitre de la série, car le jeu semble être très stade précoce de développement est situé. Il est désormais certain que cela continuera:

«Ici, chez BioWare, une équipe de vétérans a travaillé dur pour vous apporter le prochain chapitre de l’univers Mass Effect. Nous sommes dans les premières étapes du projet et ne pouvons rien dire de plus, mais nous sommes impatients de partager notre vision de la prochaine étape. «

Une date de sortie semble être loin. Ce sera une version pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X / S mais plus que probable. le première image conceptuelle Casey Hudson a déjà présenté le nouveau jeu et c’est définitivement digne d’une nouvelle génération de consoles:

Apparemment, c’est de l’art conceptuel pour la nouvelle pièce. © BioWare

