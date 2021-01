Cyberpunk 2077 Ghost enseigne la peur

Depuis le début de la Cyberpunk 2077-Temps les joueurs rapportent un bogue après l’autre. Il regarde l’un d’eux Phallus à travers le pantalon troué, saute à l’autre Voitures dans l’image tandis que les PNJ marchent brutalement à travers les portes et les murs.

Il est vrai que tout ne se passe pas bien ici et CD Projekt a déjà reçu de sévères critiques à cet égard. Et cela est allé si loin que maintenant quelques poursuites dans la maison supporter. Les investisseurs sont dupés et il y a donc maintenant plusieurs actions collectives, tandis que Sony « Cyberpunk 2077 » est quant à lui défectueux Jeu retiré du PS Store A.

Cyberpunk 2077 bug de l’enfer?

Mais tout cela n’est rien comparé à ce que Slurks2000 a récemment découvert dans le jeu. De toute évidence, c’est un Fantôme qui est entré dans ce PNJ est.

Parce que celui montré personnage décapité devrait en fait être mort et ne pas bouger d’un pouce. Mais ce n’est pas le cas.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la mort n’empêche pas le personnage de courir après son ennemi après la mort – même si ce n’est que de ses yeux:

Une tête coupée dont l’ancien propriétaire n’a pas tout à fait fini sa vie comme il semble?

Y a-t-il une explication au cyberbug?

Le personnage principal V est évidemment responsable de la disparition du monstre et à partir de maintenant, il ou elle ne fermera certainement pas les yeux après avoir vu ce visage.

Cette rencontre provoquera probablement V nuits blanches, ainsi que pour les acteurs mondiaux, qui se demandent maintenant de manière compréhensible comment cela peut même être possible?

L’explication la plus simple est qu’il s’agit d’un bug simple actes. Parce que lorsqu’ils sont vivants, les PNJ peuvent facilement suivre le personnage principal avec leurs yeux. Mais c’est peut-être aussi un look Kiroshi intact MK.Xqui a encore un système cible fonctionnel même après la fin?

Et sinon: qui sait, il y a peut-être une autre explication à cela? Puisqu’il s’agit de la seule rencontre de ce genre, il peut y avoir une puissance supérieure au travail que nous ne comprenons pas. Peut-être que le flux de données du PNJ voulait dire quelque chose avant qu’il ne disparaisse à jamais dans l’étendue infinie du cyberespace? Nous ne le savons pas.

Ce qui est certain, cependant, c’est que les utilisateurs n’ont jamais rien vu d’aussi effrayant dans «Cyberpunk 2077» auparavant. Effrayant, effrayant, une telle rencontre.

Un jour, nous pourrions rouvrir cette affaire dans un nouvel épisode « X-Factor: The Unbelievable ». Nous avons déjà contacté Jonathan Frakes. Jusque-là, il n’y a que spéculation.