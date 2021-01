Attention à la planète rouge! Les neuf martiens les plus célèbres de tous les temps

Jour après jour, la conversation sur la colonisation éventuelle de Mars prend forme dans des aspects de plus en plus concrets et réalistes. Mars est devenue, d’une planète avec une présence uniquement dans la science-fiction (des plus verbenera aux plus ambitieuses, comme la trilogie martienne Kim Stanley Robinson sur la colonisation de la planète), à ​​une perspective d’avenir à moyen terme. Ressources, habitabilité ou exploration spatiale, tout cela symbolisé sur une planète qui a toujours conquis notre imagination.

Et il l’a fait depuis les tout débuts de la science-fiction, mais aussi avant, à la fin du 19e siècle, quand la croyance s’est répandue que les canaux nouvellement découverts de la planète étaient la preuve d’une civilisation éteinte. En 1899, Nikola Tesla fixa lui-même l’origine des signaux radio d’origine inexplicable sur Mars et les classa comme un signal intelligent d’une planète du système solaire. L’observation a déclenché des déclarations d’observatoires et de gouvernements prétendant être les destinataires de communications théoriques ultérieures de Mars sous forme de lumière et de son.

Deux œuvres littéraires essentielles pour la science-fiction et la fantaisie publiées au tournant du siècle, Wells ‘War of the Worlds’ et ‘Barsoom’ d’Edgar Rice Burroughs, ont fini de certifier l’obsession de la culture populaire pour la planète Rouge. Pour fêter ça, nous avons sélectionné certains de nos Martiens préférés: pas tous les envahisseurs, pas tous verts et nains. Mais beaucoup le font. Ce sont les meilleurs martiens de la culture pop.

‘La guerre des mondes’

Ce classique absolu de la science-fiction, écrit par Herbert George Wells et publié en série en 1897 était l’un des premiers récits de la confrontation entre l’humanité et une race extraterrestre. Ici, ce fut le tour des Martiens, qui au fil du temps, les critiques ont interprété qu’ils symbolisaient les théories évolutionnistes, l’impérialisme britannique ou les mouvements victoriens. Parmi les créatures martiennes représentées, sans aucun doute les trépieds énormes et dévastateurs sont les plus représentatifs, et parmi les adaptations, le plus notable est toujours l’émission radiophonique d’Orson Wells qui a déclenché la panique (ou non) en 1938.

‘Une princesse de Mars’

Barsoom est une planète fictive créée par Edgar Rice Burroughs, dans laquelle c’est son invention la plus célèbre avec Tarzan, le roman de 1917 « Une princesse de Mars » et ses dix suites, où il a développé toute une histoire et des systèmes économiques, sociaux et politiques pour cette recréation de la planète rouge. Tout cela pour à partir des théories alors en vogue sur les canaux comme preuve de l’existence d’une vie intelligente sur la planète dans le passé. Le protagoniste terrestre de la saga, John Carter (qui à son tour a donné le titre à une adaptation cinématographique estimable), trouve tout au long de ses aventures sur la planète différentes variantes de Martiens aux tons de peau différents.

«Attaques de Mars!

L’incarnation la plus connue de ces envahisseurs au cerveau nu qui s’expriment comme des oies hypervitaminées est l’excellent et désuet film de 1996 de Tim Burton. Mais encore plus sauvages sont, dans leur version originale, controversés et autocollants ultraviolents publiés en 1962 par Topps, avec des illustrations d’artistes clés de la science-fiction comme Wally Wood ou Norman Saunders. Les cartes à collectionner décrivaient toutes sortes d’attaques, d’exécutions et de torture, et canalisaient à la fois les histoires des invasions de soucoupes volantes des années 1950 et le débarquement imminent de la contre-culture dans la vie des jeunes Américains.

‘Envahisseurs de Mars’

L’une des invasions paradigmatiques du cinéma de science-fiction radioactif des années 50, prenant des éléments des films sur les soucoupes volantes, et anticipant la première invasion révolutionnaire des ultra-corps, avec des extraterrestres qui s’emparent des corps humains. Mais si vous voulez de bons Martiens, allez à l’excellent remake de Tobe Hooper pour le canon de 1986: Même scénario, délicieuse esthétique des années 50 et certains des meilleurs monstres en caoutchouc des années 80.

Martiens de ‘Marciano, rentrez chez vous’

Les hooligans martiens de « Mars Attacks! » Ils ont des précédents vénérables dans ce petit roman de Fredric Brown, maître de l’humour et de la science-fiction à l’épreuve des balles, publié en 1955. Les Martiens qui nous envahissent ici sont de petits hommes verts avec un sens de l’humour destructeur et trottinant. Son physique vert, nain, chauve et à grosse tête a marqué de nombreuses incarnations caricaturales ultérieures de Martiens.Mais ils n’envahissent pas avec violence, mais avec le poing: ils racontent des secrets honteux, sabotent les interventions publiques, ridiculisent les gens aux moments les plus inappropriés … une vague de cynisme qui finit par rendre littéralement folle la population humaine.

Marvin le Martien, de ‘Looney Tunes’

Court, têtu et maussade, oui, mais pas vert. En fait, noir comme la marque et sans traits reconnaissables, et habillé de quelques gadgets en apparence incompréhensibles: casque et jupe romains (ces oui, verts). Ce n’est pas aussi fou qu’il y paraît, c’est un hommage à la mythologie Mars: le reste de son personnage emblématique est venu avec l’extrême exagération de ses mouvements pour compenser son manque de traits soins du visage. Il n’a reçu son nom qu’en 1979 et entre 1948 (année de ses débuts avec Bugs Bunny dans «Haredevil Hare») et 1963 n’apparaît que dans cinq épisodes de «Looney Tunes». Son charisme et sa mauvaise humeur rebondissante font de lui un personnage emblématique, et il multiplie ses apparitions depuis.

Oncle Martin dans « Mon martien préféré »

Un classique absolu de la comédie télévisée nord-américaine classique (celle que nous espérons tous redeviendra à la mode grâce à «Wandavision»). Interprété par Ray Watson dans plus d’une centaine d’épisodes entre 1963 et 1966, il était un anthropologue martien qui reste sur Terre en secret, accompagné d’un humain qui est le seul à connaître sa condition. Avec des pouvoirs tels que la télépathie, la télékinésie ou la capacité de voyager dans le temps, le spectacle était dans la veine d’autres classiques comme «Bewitched». Ah, des moments heureux avec des antennes sur la tête.

J’Onn J’Onzz, le chasseur d’hommes martien

On parle beaucoup du Martian Manhunter (Martian Manhunter dans l’original) car, après être apparu dans « Man of Steel » sous sa forme humaine en tant que général Calvin Swanwick, Zack Snyder a annoncé que nous le verrons sous sa forme martienne originale verte dans son nouveau «Justice League». Cependant, ce personnage Il n’est pas un nouveau venu dans l’univers DC: il est l’un des membres originaux de la Justice League of America, ses pouvoirs sont comparables à ceux de Superman, et nous l’avons vu dans des séries comme «Smallville» et «Supergirl». De plus, son parcours est très intéressant: il est le dernier survivant de sa race, après une guerre fratricide entre martiens.

‘Chroniques martiennes’

Ce grand classique littéraire de Ray Bradbury a été publié en 1950 après que les histoires qui le composent soient parues dans divers médias, initialement sans intention d’être compilés. Jeter les bases de l’incarnation moderne du sous-genre d’exploration et de colonisation spatiale, Bradbury raconte qu’après une guerre qui ravage la Terre, les terrestres colonisent Mars et interagissent avec les Martiens. Bien qu’initialement, les Martiens soient des êtres à la peau brune hérissée, leur incarnation ultérieure et la plus impressionnante est celle des sphères éthérées qui contiennent une flamme bleue et qui rencontrent des missionnaires qui veulent les convertir à la foi terrestre.