Combien de révolutions françaises y avait-il?

Combien de révolutions a eu la France? Il semble que cette question devrait avoir une réponse rapide et facile, et c’est le cas: trois. Mais, comme pour tout ce qui est historique, il y a aussi une réponse longue et complexe: cela dépend.

« Si la révolution est un changement de régime impliquant une force physique collective, alors les dates clés sont 1789, 1830 et 1848 », a déclaré Peter Jones, professeur d’histoire de France à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni. La première révolte est celle que nous connaissons tous comme la Révolution française, qui s’est terminée par la perte de la tête de Louis XVI et de Marie-Antoinette. La seconde est généralement appelée la Révolution de juillet, qui a vu la maison de Bourbon détrônée au profit de la maison d’Orléans. Et la troisième est parfois appelée la Révolution de Février ou la Révolution française de 1848, qui a mis fin aux orléanistes et a amené une période connue sous le nom de Deuxième République.

La réponse la plus longue dépend en grande partie de votre interprétation de ce qu’est une révolution; par exemple, certains universitaires préfèrent une définition plus complexe.

« Vous avez besoin d’un mouvement populaire, d’une scission dans la classe dirigeante où une partie passe à la révolution et offre son leadership – sinon, ce n’est qu’une émeute – et vous avez également besoin d’une crise dans l’État », a déclaré Robert Gildea, professeur. d’histoire moderne à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. « Si tous ces éléments sont remplis et que cela conduit à un changement de régime, alors nous pouvons parler de révolution. »

Gildea partage l’avis de Jones selon lequel il y a eu trois révolutions françaises définitives. Ce sont de la fonte, dit-il. Cependant, il y a pas mal d’autres rébellions notables en français histoire qui mérite d’être discutée et qui pourrait être interprétée comme des révolutions.

Route révolutionnaire

La dernière des trois révolutions, la Révolution de février de 1848, a chassé la monarchie jusqu’alors rétablie et a lancé une période connue sous le nom de Deuxième République, mais l’instabilité politique n’a pas tardé à revenir en France. Le propre président élu de la république, Louis-Napoléon Bonaparte, également appelé Napoléon III (un neveu de la Napoléon ), a dissous l’Assemblée nationale, le parlement du pays, sans aucune base légale.

Ce coup d’État fait de lui le seul dirigeant de la France, et une nouvelle constitution lui donne le droit d’être président pour des mandats de dix ans sans aucune limite à sa réélection. Il ne s’est pas arrêté là; en 1851, il a organisé un référendum au peuple français, leur demandant de le soutenir comme empereur et – ne le savez-vous pas – un peu probable 97% des voix étaient en faveur. En 1852, la Deuxième République a été officiellement rebaptisée Second Empire, avec Bonaparte sur le trône. Si tout ce bouleversement a totalement changé l’équilibre du pouvoir en France et qu’il n’était pas basé sur des élections libres et équitables, les historiens n’appellent pas cela une révolution, car il n’y a pas eu de violence populaire qui l’a déclenchée. Cependant, la disparition ultérieure du Second Empire de Bonaparte a coïncidé avec une sorte de révolution.

En 1871, il était clair que la France était sur le point de perdre une guerre avec la Prusse. Bonaparte a été capturé, et au milieu de la confusion politique, les forces républicaines de retour à Paris ont pris le contrôle et ont déclaré la Troisième République. Mais alors que l’empereur Bonaparte était fondamentalement parti et que les républicains étaient aux commandes, cela ne signalait pas un changement significatif dans la politique ou le ton du gouvernement.

« Strictement parlant, nous ne dirions pas non plus que c’était une révolution, parce que c’était juste une prise de pouvoir », a déclaré Gildea à 45Secondes.fr. « Essentiellement, ils ont fini par fonder une république plutôt conservatrice. »

Cependant, la réaction contre cette «même vieille, même vieille» république conservatrice avait certains des signes extérieurs d’une révolution, tels que des rues barricadées et des dirigeants communistes. Cette révolte est connue sous le nom de Commune de Paris, et les gauchistes ont réussi à contrôler la capitale pendant des mois avant que la Troisième République n’annule la rébellion et ne réaffirme son autorité pendant ce qui est sinistrement connu comme la Semaine sanglante. La Commune de Paris était effectivement une révolution, disait Gildea; c’est juste qu’il a échoué.

« La défaite de la Commune de Paris en 1871 est un moment fondateur du socialisme français », a-t-il déclaré. « La Troisième République reste alors en place jusqu’à ce qu’elle soit vaincue par l’Allemagne en 1940. » Pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par le gouvernement de Vichy, qui a collaboré avec les nazis. Cela a finalement été remplacé par la Quatrième République lorsque la France a été libérée, qui était essentiellement une version réinstallée de la Troisième République conservatrice précédemment vaincue. La constitution a ensuite été réécrite en 1958 pour créer la Cinquième République, qui a réintroduit le poste de président et survit à ce jour. Mais même ce n’est pas la fin de l’histoire; au cours de sa courte histoire, la Cinquième République a été confrontée à de graves menaces pour son existence.

Depuis 1848, l’Algérie était administrée comme partie intégrante de la France. Du point de vue du gouvernement français, le territoire nord-africain n’était pas une colonie mais plutôt officiellement une partie de la France autant que Paris. La plupart des Algériens seraient probablement en désaccord avec ce statut et diraient que leur pays a été subjugué par les Français. Cependant, il est possible d’argumenter sur un point de vue technique que la guerre d’indépendance algérienne au milieu du XXe siècle était en fait une révolution française, a déclaré Gildea. En réalité, cependant, la plupart des gens ne l’incluraient pas dans leur décompte des révolutions françaises.

Alors, combien de révolutions les Français ont-ils eues? La réponse courte est trois, mais la réponse longue est trois révolutions appropriées et un certain nombre de quasi-révolutions. En bref: pendant une grande partie des années 1800 et au début des années 1900, la France n’était pas exactement un endroit politiquement stable.

