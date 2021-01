Bridgerton: la vidéo de la répétition de danse entre Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor

La nouvelle série de Shonda Rhimes pour le service de streaming Netflix, «Bridgerton», continue de parler avec ses fans après une première saison qui C’est une belle réussite pour la plateforme et pour Shondaland. Depuis sa création le 25 décembre, jour de Noël, il n’a pas baissé des 5 premières positions du contenu le plus vu et occupe aujourd’hui la quatrième place.

La permanence dans le Top 10 est due au fait que la fiction devrait être la cinquième meilleure sortie de l’histoire de Netflix, car selon les données rapportées, sera vu par plus de 63 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours lancement, et pourrait surpasser des productions majeures telles que «Stranger Things», qui en compte 64 millions, et «La Casa de Papel», qui en compte 65 millions.

Au fil des semaines, les fans commencent à découvrir des secrets et des détails dans les coulisses, même certains se demandent s’il y a quelque chose de plus dans la relation entre Régé-Jean Page et Phoebe Dynevor, interprètes de Simon et Daphné. Ils ont également remarqué et mis en évidence diverses coiffures qui ressemblent et pourraient définir les tendances de la mode actuelle.

Ce que nous apprenons également à connaître, ce sont des enregistrements de images peu connues des abonnés de la série, et ils sont arrivés grâce au chorégraphe Jack Murphy, qui a mis en ligne plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube de répétitions de danse, mais celui qui se démarque avec plus de 600 mille vues est celui où Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor sont ensemble. Épingle de sûreté!

La chaîne a plusieurs vidéos, non seulement dans un endroit fermé prêt à répéter, il y en a aussi deux dans les sets d’enregistrement, et c’est quelque chose qui aucun fan de ‘Bridgerton’ ne voudra manquer. Pour le moment, la deuxième saison n’a pas été officialisée, mais ils le feront bientôt, car il y a encore d’autres histoires à raconter.