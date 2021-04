Google Chrome: pour que vous puissiez facilement le désinstaller sur votre Android

Si vous n’utilisez pas le navigateur Google, suivez simplement ces étapes pour le désinstaller de votre mobile ou de votre tablette.

Google Chrome est le navigateur Web le plus populaire pour Android, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit le favori de chaque utilisateur. En cas de non-utilisation en raison d’autres préférences, il est préférable de désinstaller google chrome et économisez ainsi toute la mémoire qu’il occupe sur l’appareil.

Le navigateur Google est préinstallé sur la plupart des téléphones mobiles et des tablettes avec le système d’exploitation Android, mais il existe un processus pour le désinstaller du terminal Cela prend à peine quelques secondes.

Comment désinstaller Google Chrome sur votre Android

Google Chrome est l’un des navigateurs les plus complets pour naviguer sur Android, cela ne fait aucun doute. L’entreprise l’a doté de vitesse remarquable et fonctions intéressantes comme la création de QR codes pour chaque site web et le mode sombre désormais incontournable.

Cependant, ce navigateur a des défauts, comme une confidentialité cela ne brille pas autant que celui de rivaux comme Brave Browser. Pour une raison ou une autre, certains utilisateurs d’appareils Android choisissent d’utiliser quotidiennement d’autres navigateurs.

Dans ce cas, il est possible de désinstaller Google Chrome pour profiter de cet espace qu’il occupe pour le stockage d’autres fichiers, ce qui est particulièrement positif si votre mobile ou votre tablette il ne se distingue pas surtout par sa mémoire libre.

Comme il s’agit d’une application préinstallée sur Android, la chose la plus normale est que l’appareil ne te laisse pas le désinstaller, l’option est de le désactiver et ainsi il n’apparaîtra pas dans la liste des applications ou ne recevra pas de mises à jour. C’est la procédure pour désactiver Google Chrome sur Android.

Ouvrez les paramètres depuis votre Android. Entrez dans la section « Applications ». Cliquez sur « Google Chrome » puis sur « Forcer l’arrêt ». Enfin, appuyez sur « Désactiver » afin que Chrome disparaisse (presque) de l’appareil. Dans certains modèles, l’option peut être « Désactiver ».

Malheureusement, c’est la solution la plus efficace pour faire disparaître Google Chrome sur un appareil. Si le regret apparaît dans le futur, c’est toujours possible réinstaller le navigateur google suivant la même procédure.

