Attaque israélienne contre Gaza: la vidéo choquante où le bâtiment Al Jazeera a explosé

La chaîne de télévision internationale d’origine arabe, Al Jazeera, a été impliqué dans le conflit au Moyen-Orient Israël et Palestine. Une explosion choquante a provoqué l’effondrement du bâtiment où opérait la station de télévision et a causé la mort de deux personnes. Au même endroit se trouvaient les bureaux de l’Associated Press, deux stations de radio locales et des maisons privées. Des images incroyables!

Les occupants de l’enceinte ont reçu un ordre d’expulsion avant l’attaque. Cet avant-poste israélien fait partie de l’escalade de violence qui sévit dans la région ces derniers jours. Jusqu’à ce vendredi, les affrontements de guerre ont fait 132 morts et la situation semble loin d’être résolue.







La tour Al Jalaa, où se trouvait Al Jazeera, a été prise pour cible par l’armée israélienne parce qu’elle prétend que « contenait des ressources militaires appartenant au renseignement militaire » du mouvement islamiste Hamas. L’impressionnante explosion a été capturée par les médias en direct et est rapidement devenue virale.







La chaîne de télévision a été fondée en 1996 par le gouvernement du Qatar et C’est actuellement la principale chaîne d’information arabe et l’une des plus importantes au monde. Il a une audience calculée au-dessus de la 270 millions des ménages. Il possède également le signal sportif Être au sport.

Le monde du divertissement n’est pas non plus étranger à cette triste réalité. Au cours des dernières heures, Gal Gadot est sortie pour demander la paix et s’inquiétait pour les êtres chers qu’elle a vivant dans la région. Auparavant avait été Natalie Portman, un autre Israélien, qui avait dénoncé un conflit qui dure depuis des décennies de violence.