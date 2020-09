Sable est montré dans une vidéo commentée hypnotique

Dans le cadre de Gamescom a eu lieu ce week-end dernier, l’éditeur Fureur brute et le développeur Shedwork ils nous ont montré un nouveau regard sur leur prochain titre, Sable. Nous présenter une nouvelle bande-annonce avec gameplay du jeu, raconté par l’un de ses développeurs.

Présenté à l’E3 déjà lointain de 2018, et faisant une brève apparition dans le passé Vitrine des jeux Xbox, les données que nous avions sur ce titre étaient peu nombreuses jusqu’à présent. C’est pourquoi cette nouvelle vidéo et en savoir plus sur sa proposition a été agréablement accueillie par ceux qui ont été éblouis par sa mise en scène particulière.

L’art de Moebius vient à Sable

L’influence artistique de l’illustrateur français dans ce titre est indéniable, non seulement dans le décor, mais la palette de couleurs choisie et même la ligne suinte Moebius partout dans les pores. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, ni la dernière, nous avons un autre futur titre comme exemple Bleu vert pour en être témoin.

Rejoignez Sable lors de son vol, un rite de passage qui la mènera à travers de vastes paysages désertiques parmi les épaves de vaisseaux spatiaux.

Explorez le désert à votre rythme sur un hors-bord, escaladez des ruines monumentales, rencontrez d’autres nomades et découvrez des mystères longtemps oubliés des temps anciens.

Explorez à votre rythme et découvrez des secrets et des objets de collection.

Conduisez votre moto et personnalisez-la à votre guise.

Grimpez partout: la liberté de bouger où vous voulez, de glisser et de bouger à pied.

Résolvez des énigmes … si vous en avez envie! Vous décidez ce que vous voulez faire à tout moment. Rencontrez d’autres nomades et aidez-les avec leurs affaires.

Bande originale du petit-déjeuner japonais.

Si vous faites partie de ceux qui ont cette proposition indé vous a laissé l’envie de visiter ces beaux endroits, il va falloir faire preuve de patience, car il faut attendre prochaine 2021 pour profiter de l’aventure de Sable, qui ne sortira que sur PC, Xbox One et Xbox Series X. En attendant, gardez un œil sur Génération Xbox pour de futures informations sur le titre, comme nous allons suivre de près.