« Attack On Titan »: Qui est le Titan de Warhammer?

À l’arrivée de l’équipe de reconnaissance à Marley (Par reconnaissance, je veux dire Eren invalide), notre « héros » de « Attack On Titan » est sur le point de franchir un pas au-delà du bien et du mal, malheureusement pour lui, Marley a toujours Warhammer Titan, voulez-vous connaître son identité? Ici, nous vous disons de qui il s’agit! (SUPER SPOILERS EN AVANCE, VOUS ÊTES AVIS).

La plupart de ceux qui regardent actuellement l’anime pourraient penser que le membre principal de la famille Tybur, Willy Tibur est le marteau de guerreCependant, tout cela est un Quatrième car malgré le beaucoup de famille que Willy a, le porteur du marteau titan est la femme de chambre, la Miss Tybur cache son rôle de sœur de Willy à tout le monde et servir la famille de l’ombre.

Il Warhammer Titan est l’un des neuf titans changeants. Possède un trempabilité supérieure à celle de n’importe quel Titan, lui permettant de créer des armes à courte portée et des piliers au sol avec lequel vous pouvez piéger vos ennemis.

Après les événements de la déclaration de guerre dans les terres et Marley, Eren Jaeger mange le porteur du Titan de Warhammer grâce à la mâchoire de dents du titan et avec elle est le porteur actuel de ce puissant Titan, en plus de Attaque et fondateur.

Il Titan de Warhammer c’est assez dangereux pour ses compétences distinctives et sa méga capacité de durcissement.

Sûrement la bataille entre Eren Jaeger et le Titan de Warhammer c’est quelque chose que nous espérons que vous voyezr bientôt sur les épisodes de « Attack On Titan » de cette dernière saison.