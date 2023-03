Sons of the Forest : la mise à jour introduit enfin le système de raccourcis clavier – Comment attribuer des raccourcis clavier ?

Les développeurs de Fils de la forêt ont publié une mise à jour de correctif pour le jeu de survie d’horreur et réagir aux critiques et aux souhaits des fans. La communauté devrait se réjouir particulièrement d’une fonctionnalité centrale qui est incluse dans le patch du 28 février 2023 : à savoir le nouveau système de raccourcis clavier.

Enfin des raccourcis dédiés pour Sons of the Forest

Le gameplay de Sons of the Forest diffère à plusieurs égards de son prédécesseur The Forest – et pas toujours pour le plus grand plaisir des fans. Un désagrément particulier pour de nombreux joueurs a été la sortie la lourde gestion des stocks.

Comment le système Quickslot a-t-il fonctionné jusqu’à présent ? Quiconque voulait attribuer un élément à un raccourci clavier regardait par terre dans Sons of the Forest. Parce que le connu du prédécesseur Les touches numériques n’ont pas été attribuées plus.

Au lieu de cela nous avons dû ouvrir l’inventairesélectionnez un objet et attribuez-le au sac à dos, puis rouvrez le sac à dos à chaque utilisation et récupérez l’objet respectif d’un clic de souris.

Ce système considérait la communauté comme laborieux – après tout, le prédécesseur « The Forest » avait déjà montré comment on pouvait mieux faire. Mais les développeurs ont entendu les critiques des fans et un système de raccourci clavier via hotfix soumis plus tard.

Pour attribuer un raccourci clavier à un objet de votre inventaire, déplacez le curseur sur l’objet de votre choix et appuyez sur la touche numérique correspondante. © Endnight Games Ltd/Playcentral

Comment attribuer des raccourcis clavier dans Sons of the Forest ?

Comment les raccourcis clavier peuvent-ils être attribués avec la mise à jour ? L’attribution d’objets à un raccourci fonctionne désormais de la même manière que dans The Forest : survolez simplement l’objet de votre choix et le appuyez sur la touche numérique correspondantepour attribuer chaque élément au chiffre du clavier.

De plus, le correctif Sons of the Forest inclut quelques autres autres petits ajustements:

Ajout d’une notification de raccourcis clavier à l’écran de chargement.

Note à Sauter une cinématique Apparaît brièvement lorsque les joueurs appuient sur une touche appropriée (Espace, Échap, etc.).

Apparaît brièvement lorsque les joueurs appuient sur une touche appropriée (Espace, Échap, etc.). Le didacticiel d’attaque lourde apparaît dans l’écran de chargement.

La touche de retour (par défaut : Échap) ferme le livre de didacticiel, le livre d’artisanat et le menu d’interaction de poche.

Nous sommes sûrs: Ces petits mais subtils changements améliorer l’expérience de jeu dans « Sons of the Forest » très significativement. Qu’est ce que tu penses de ça? Faites-nous savoir ce que vous pensez de la mise à jour dans les commentaires !