Les fans de Masked Singer pensent que Dragon est un ancien élève emblématique de Drag Race

Les fans sont convaincus que la star de Drag Race Courtney Act est derrière le déguisement de drag à ventre arc-en-ciel. (ITV)

Fans de Le chanteur masqué suspect Course de dragsters La star Courtney Act est peut-être la chanteuse déguisée en Dragon après que des détectives Internet aient découvert une vidéo révélatrice.

La deuxième série de concours de chant mystère a débuté samedi (26 décembre), et six des 12 personnages déguisés ont joué pour les juges Davina McCall, Rita Ora, Jonathan Ross et Mo Gilligan.

Le célèbre visage derrière le costume de Dragon a déclaré dans son clip d’introduction qu’ils «veulent juste être aimés», et qu’ils «peuvent être mignons mais ont parfois un tempérament fougueux».

Dragon a interprété « Vous avez un ami en moi » de Histoire de jouet, laissant les juges désemparés.

Dès le départ, les fans soupçonnaient la célébrité déguisée en Dragon d’être membre de la communauté LGBT + car leur joli costume présentait un ventre arc-en-ciel moelleux.

Mais les détectives Internet ont découvert une vidéo de Course de dragsters alumni Courtney Act et Adore Delano interprétant « You’ve Got a Friend in Me » à l’O2 Academy Glasgow en 2018, les laissant convaincus qu’elle doit être Le chanteur masqué Dragon.

Courtney et Adore sont tous deux apparus lors de la sixième saison de Course de dragsters de RuPaul.

https://t.co/QfwY2e2tvD Je pense que Courtney Act est Dragon #TheMaskedSinger #ThemaskedsingerUK – Shannon (@alexibinks) 26 décembre 2020

Un fan a écrit: «Jef ce n’est pas le dragon sur Le chanteur masqué! Les voix sont identiques! »

«Regarde ça et dis-moi Dragon sur Le chanteur masqué Le Royaume-Uni n’est pas la Courtney Act », a déclaré un autre.

le RuPaul’s Course de dragsters star, qui s’identifie comme pansexuel, est apparu dans de nombreuses autres émissions de télé-réalité, y compris Idole australienne, Danser avec les étoiles et Celebrity Karaoke Club.

En 2018, elle a été couronnée lauréate de Célébrités Big Brother, et elle a également animé une émission de rencontres bisexuelles La vie bi sur la BBC, diffusé la même année.

La vie bi est entré dans l’histoire en tant que première émission de rencontres bisexuelles de réalité au Royaume-Uni. Situé dans une villa de Barcelone, le spectacle a vu neuf célibataires bisexuels ou en questionnement essayant de trouver l’amour à l’étranger.