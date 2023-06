6k Dramas sortent sur Netflix cette année et à voir absolument

Silumen Applique Murale Led 2x6w Ip54 Gris Orientable Blanc Neutre 4200k - 5500k

Cette Applique Murale Design est parfaite pour une pièce à vivre chaleureuse.Avec son double faisceaux de 2X6W, vous bénéficierez d'un éclairage élégant et économique. Envie d'éclairer vos lieux de vie avec un éclairage LED design ? L'Applique murale LED 2x6W IP54 GRIS est parfaite pour vous. Fort de son intensité lumineuse de 1320lm et de sa puissance de 12W, cette applique murale est parfaite pour être installée dans un lieu de vie afin d'illuminer sans agresser le regard. Ce produit esthétique se fondera parfaitement dans votre intérieur et rajoutera une touche design fort agréable. De plus, ce produit est rotatif et peut donc éclairer dans la direction que vous souhaitez. Ce produit s'installera où vous le désirez grâce à son IP54 et résistera aux chocs et à l'humidité. La garantie Silumen est applicable pendant 2 ans. Tous nos produits sont soumis à cette garantie. Économisez sur votre facture d'électricité avec ce produit LED avec la durée de vie exceptionnelle de 25 000h bien supérieure aux luminaires traditionnels. Avec sa certification CE et sa classe énergétique A+, choisissez le meilleur. Découvrez les autres articles de cette gamme et illuminez votre intérieur.