Black Clover Saison 5 : Date de sortie, lieu, équipe et quand sortira-t-il ?

– Publicité –



Le thriller fantastique qui vous a laissé envoûté est de retour, et tous les weeaboos sont prêts à vous préparer pour la saison 5. La quatrième saison était terminée. 30 mars 2021Depuis lors, les fans d’anime attendent avec impatience cette série.

Le drame a été bien reçu en raison de l’intrigue dramatique. Le mérite revient à la série manga, dont elle a été adaptée. Yuki Tabata est l’auteur qui a créé cette écriture magique. Il a fait un excellent travail à la fois en écrivant et en illustrant le manga.

La saison 1 de Black Clover a été diffusée le 3 octobre 2017Cela a été un énorme succès auprès des gens depuis lors. Étonnamment, l’anime a attiré un nouveau public, en plus des fans de mangas qui l’aiment depuis des années. Huit épisodes ont été inclus dans la quatrième saison, qui a débuté le 8 décembre 2020.

Prémisse:

L’histoire est centrée sur Asta, un jeune garçon qui manque de capacités magiques. Il utilise toutes les connaissances et l’expérience dont il dispose pour devenir le Roi Sorcier.

La saison 4 s’est terminée avec Asta devenant le diable, que Wichita adopte. C’est une femme généreuse et elle s’appelle Liebe Liebe. En essayant de le sauver, elle perd la vie. D’autres révélations révèlent qu’Asta est sa mère biologique.

Date de sortie:

Il a été annoncé en février 2021 que le dernier épisode de la quatrième saison serait diffusé le 30 mars 2021. C’était sans aucun doute à couper le souffle et nous a laissé de nombreuses questions et curiosités.

Black Clover pourrait revenir avec la saison 5, pour étancher la soif des fans pour plus de révélations. Il pourrait être diffusé fin 2021 ou début 2022. Les critiques et Portal Monsters ont émis l’hypothèse que la cinquième saison pourrait être renouvelée au milieu de 2022 ou plus tard.

Équipage:

Studio Pierro a produit le spectacle. Tatsuya Yoshihara a été remplacé par Ayataka Tanemura, qui a réalisé la quatrième saison de la série. Kazuyuki Fideyasu a été remplacé par Kanichi Katou, qui a écrit le scénario de la série.