« Monarch », aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Monarque”, Série créée et produite par Diego Gutiérrez, créée en Netflix juste le vendredi 1er janvier 2021, mais les utilisateurs de la plate-forme de streaming posent déjà des questions sur un troisième volet de la fiction mettant en vedette Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal, Rosa María Bianchi et Irene Azuela.

La première saison raconte l’histoire de la famille Carranza et comment ils sont arrivés au pouvoir par la corruption. À la demande de son père et après vingt ans d’absence, Ana María retourne au Mexique et prend les rênes de l’empire de la tequila de sa famille, imprégné de secrets et de corruption.

Alors que dans les huit derniers épisodes, les actions du passé menacent de démanteler l’avenir de l’empire monarque et que maintenant les frères Carranza doivent faire face à un nouvel ennemi: leur cousine Sofía. Alors, y aura-t-il une troisième saison de « Monarque« ?

Sofia était déterminée à retrouver le meurtrier de son père et à se venger des responsables (Photo: Netflix)

« MONARCA » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’au moment, Netflix Il n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier épisode, il est fort probable que le drame familial Carranza se poursuive dans un troisième volet.

Dans le dernier épisode, Sophia se venge lorsque Martin déclare publiquement qu’Ana María était responsable de son enlèvement et publie son livre avec tous les secrets de la famille Carranza. Pendant ce temps, après avoir pris la présidence de l’entreprise familiale, Joaquín place sa mère dans un centre de repos, où elle se sent hantée par les fantômes de son passé et saute hors de l’immeuble.

Alors que Sophia enquête sur la mort de son père, Augustin, ordonne d’assassiner l’homme qui a été payé pour organiser le kidnapping de Martin. Enfin, Ana María et José Andrés reçoivent les résultats ADN qui confirment que Joaquín n’est pas le fils de Fausto Carranza, ils prévoient donc de tout enlever à son frère aîné.

Pour l’instant, il suffit d’attendre la réponse de Netflix, un service qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de votre public. Si une troisième saison de « Monarque»Se concentrera probablement sur la nouvelle dynamique entre les frères Carranza alors que Joaquín découvre la vérité sur ses parents.

Qu’arrivera-t-il à Ana María après avoir été impliquée dans l’enlèvement de son mari? Les tests ADN vont-ils inverser la tendance pour Monarch? Cecelia survit-elle à la chute ou est-elle vraiment morte? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles la troisième saison doit répondre.

Qu’arrivera-t-il à la famille Carranza dans une troisième saison de « Monarca »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 «MONARCA» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Monarque« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés au début de 2022.