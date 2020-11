Assassin’s Creed Valhalla: les larmes d’Ymir et les pierres de sang d’Ymir – Guide

Depuis aussi dans Assassin’s Creed Valhalla le divin Isu constituent à nouveau une partie importante de l’intrigue, il n’est pas étonnant que Eivor se promène parfois sur les sentiers de cette première civilisation. Le personnage principal se retrouve même à Asgard, où le roi des dieux Odin est à la maison, et au pays lointain de Jötunheim, la maison des géants du gel. Dans ces endroits merveilleux, vous pouvez Les larmes d’Ymir et Les pierres de sang d’Ymir collectez et nous vous dirons où vous pouvez trouver ces trésors.

Assassin’s Creed Valhalla: Guide des larmes d’Ymir

Dès que vous êtes Assassin’s Creed Valhalla établi votre propre colonie en Angleterre Hraefnathorp, et a finalement pu l’améliorer au niveau 2 en construisant des maisons, il est possible pour Eivor de faire construire une maison pour le voyant du clan des corbeaux. Ceci termine la quête Dans le monde des rêves débloqué et vous pouvez voyager dans le monde des dieux après que le voyant a apporté quelques herbes de la cascade locale.

Dans la peau d’Odin, le père des dieux lui-même, Eivor peut désormais vivre ce qui s’est passé dans les temps anciens. Mais en Asgard Il n’y a pas que des cours d’histoire, vous pouvez aussi avoir des soi-disant dans toute la région Pierres de larmes trouvez des trésors spéciaux que vous pouvez utiliser comme offrande à l’autel local. Vous pouvez accéder à la plupart de ces coffres au trésor assez facilement et est rarement plus nécessaire qu’un petit insert de cours ou un simple puzzle.

Mais parfois, la solution à la façon dont la pierre lacrymogène peut être obtenue n’est pas si évidente et quiconque ne sait vraiment pas quoi faire ensuite peut en avoir besoin. Guider. Les collègues de Trophygameurs ont donc pris la peine de montrer tous les emplacements des pierres de larmes d’Ymir que vous pouvez trouver à Asgard dans une vidéo et d’expliquer pas à pas comment vous pouvez accéder aux précieux trésors.

Assassin’s Creed Valhalla: Guide des pierres de sang d’Ymir

Plus tard dans le jeu, Eivor pourra gagner la région Caent voyager. Là, loin dans le nord-est du pays, vous les trouverez Repaire des épreuves. L’ancien endroit cache de nombreux secrets, mais vous y trouverez surtout l’un des trésors de la Bretagne, l’une des onze tablettes de pierre dont vous avez besoin pour vous déplacer Épée du roi Arthur Excalibur pour pouvoir recevoir. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle un détour par la grotte vaut la peine, les herbes dont votre voyant a besoin pour pouvoir vous envoyer dans un autre voyage y poussent.

Prenez les fleurs et vous pouvez faire la quête dans Hraefnathorp Plus profondément commencer qui vous fera marcher à nouveau dans la peau d’Odin. Cette fois Greybeard est dans Jotunheim en route, un endroit froid et rébarbatif que les géants du gel appellent leur maison. Il y a aussi un sanctuaire spécial là-bas, pour lequel vous avez encore besoin de trésors spéciaux afin de pouvoir faire une offrande. Cette fois tu cherches Les pierres de sang d’Ymir.

Comme avant à Asgard, vous n’en avez pas besoin pour la plupart des calculs sanguins Solution, mais quelques-uns de ces coffres sont bien cachés et prennent parfois beaucoup de temps pour réfléchir au coin de la rue. S’il y a un moment où vous ne savez pas quoi faire ensuite, les garçons et les filles de Trophygamers vous aideront à nouveau, vous montrant dans leur vidéo où vous pouvez trouver les pierres de sang d’Ymir à Jötunheim et ce que vous devez faire pour vous les prendre.

