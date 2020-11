Hyrule Warriors: Age of Calamity est le deuxième jeu Hyrule Warriors, et la comparaison des deux est vraiment stupéfiante. Le mode aventure était le nœud principal du jeu dans le premier, avec des tonnes de cartes d’aventure, chacune se concentrant sur un jeu différent avec des personnages différents, avec autant de déblocages. Pourtant, avec Age of Calamity, il est plus axé sur l’histoire, vous racontant l’histoire de ce qui s’est passé il y a 10 ans avant la destruction d’Hyrule.

Hyrule Warriors Age of Calamity Combien de chapitres et de missions

Il y a 7 chapitres à jouer dans Hyrule Warriors: Age of Calamity. Les longueurs varient pour chaque chapitre, et chaque chapitre n’a pas de nom. Bien qu’il ne s’agisse que de quelques quêtes principales par chapitre, il y a une pléthore d’autres contenus dans chaque chapitre pour vous occuper.

7 Les chapitres peuvent ne pas sembler beaucoup, mais le contenu que chacun fournit est facilement des heures de contenu, encore plus dans les chapitres suivants. Comme plus ou moins tout ce que vous avez terminé, vous débloquerez sans aucun doute une nouvelle carte, un nouveau défi ou quelque chose du genre. En plus de cela, vous devez améliorer vos personnages, trouver des ingrédients avec l’utile Sheikah Sensor, et toutes sortes de choses!

Au total, ce sont 20 missions de l’histoire principale réparties sur les 7 chapitres. Voici une liste des noms de mission pour chaque chapitre:

Chapitre 1 La bataille du champ d’Hyrule Route vers l’ancien laboratoire

Chapitre 2 Mipha, la princesse Zora Revali, le guerrier Rito Urbosa, le chef Gerudo Les attaques du clan Yiga!

chapitre 3 Libérer la forêt de Korok La route du retour, assiégée

Chapitre 4 Tour d’Akkala Détruisez le clan Yiga! Quand le courage échoue

Chapitre 5 Grèves de calamité Eau et feu Air et foudre

Chapitre 6 Implacable comme une cascade Chaque pas comme le tonnerre

Chapitre 7 Le grand plateau Tous Hyrule, United L’avenir d’Hyrule



Normalement, ceux-ci doivent être complets dans l’ordre; cependant, le chapitre 2 est de loin la plus longue partie du chapitre 2, et en hommage à Breath of the Wild, vous pouvez terminer les missions principales dans n’importe quel ordre. C’est une délicate attention.