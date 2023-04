Il parle cinq langues : qui est Xavi Lock, l’acteur qui interprète Curro dans « The Promise »

Xavi Lock Il est l’un des acteurs qui a rejoint le casting de « The Promise » en mars, avec Amparo Pinero. Le jeune artiste joue Curro De La Mata Ezquerdo et partage des rôles avec Eva Martín, Ana Garcés, Arturo Sancho, entre autres stars de la télévision espagnole. Votre participation à le programme RTVE a attiré l’attention du public, alors nous vous en disons plus sur la biographie et la carrière de Lock.

La production télévisuelle il a pris la préférence du public des soirées espagnoles. La fiction a dépassé le million de téléspectateurs et tout indique que sa popularité ne fera que grandir au fil des épisodes.

Dans ce contexte, le personnage est apparu Curro de la Mata Ezquerdointerpreté par Xavi Lock. C’est le neveu du Marquise de Lujanun garçon qui cache plus d’un secret et qui est soupçonné, au départ, d’être le frère que Jana recherche depuis longtemps.

Voilà comment Xavi Lock a gagné l’acceptation des téléspectateurs, avec un Curro souriant et en même temps énigmatique. Le rôle de Lock a encore beaucoup à montrer. « La promesse ». Et tandis que plus de détails sur le jeune homme sont découverts, ici vous pouvez en savoir plus sur l’acteur qui lui donne vie dans la fiction.

Xavi Lock posant pour ses réseaux sociaux (Photo : Xavi Lock / Instagram)

QUI EST XAVI LOCK ?

D’où vient Xavi Lock ?

Xavi Lock est né à Palma de Majorque, Espagne, mais possède également la nationalité suédoise. Né en 2001, l’acteur aura 22 ans en 2023. Depuis qu’il est enfant, il savait que sa vocation était l’art et, par conséquent, il s’est formé très tôt dans des spécialisations d’acteur.

En outre, l’acteur de Curro De La Mata Ezquerdo de « The Promise » Il parle cinq langues : espagnol, catalan, italien, suédois et anglais. Un talent qui ouvrira probablement les portes à d’autres productions étrangères.

Comment a été votre parcours ?

Son travail dans « La promesse » est la première expérience que Xavi Lock a à la télévision. Aucun autre travail antérieur n’est connu. Pour cette raison, l’acteur espagnol profite de l’opportunité de sa vie pour continuer à progresser dans sa carrière dans l’industrie de la télévision et, pourquoi pas, dans l’industrie cinématographique.

L’acteur dans une scène de « The Promise » (Photo: Xavi Lock / Instagram)

Qui est votre partenaire ?

Xavi Lock est jaloux de sa vie personnelle, on ne sait donc pas si, en 2023, il aura une partenaire sentimentale. L’acteur n’a pas raconté ni partagé d’informations sur les réseaux sociaux à propos d’une personne spéciale dans sa vie.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Xavi Lock partage généralement des photographies et des images de son travail et aussi de leurs moments quotidiens, comme les voyages et autres expériences. Il pose comme modèle et met en avant son travail de Curro dans « La Promesa ». Son compte Instagram officiel compte près de 5 000 followers depuis qu’il a fait partie du casting de la série espagnole.

DONNÉES PERSONNELLES DE XAVI LOCK

Nom complet: ÉCLUSE XAVIER

ÉCLUSE XAVIER Ville natale: Palma de Majorque, Espagne

Palma de Majorque, Espagne Année de naissance: 2001

2001 Âge: 22 ans

22 ans Profession: Acteur

Acteur Langues: Espagnol, Catalan, Italien, Suédois, Anglais

Espagnol, Catalan, Italien, Suédois, Anglais Instagram : @xavilock_

PHOTOS DE XAVI LOCK SUR INSTAGRAM

L’acteur envoyant un bisou à ses followers (Photo : Xavi Lock / Instagram)