Samuel L. Jackson fait le point sur Secret Invasion et le tournage de The Marvels

Samuel L. Jackson n’a pas encore fini de filmer ses prochains projets Marvel et sera de retour en Angleterre pour d’autres tournages plus tard cet été.

Samuel L. Jackson a un emploi du temps chargé dans l’avenir du MCU en tant que chef de file de Secret Invasion sur Disney + et dans le cadre de The Marvels. En tant que seule star de la franchise à exister depuis qu’Iron Man a lancé l’univers cinématographique Marvel en 2008, la représentation de Nick Fury par Jackson a toujours été présente dans la saga de bandes dessinées, mais il a fallu jusqu’à présent pour devenir un élément central. personnage. Alors que l’on pensait pour la première fois que Secret Invasion arriverait sur Disney + cette année, la dernière mise à jour de Jackson sur le tournage a suggéré que l’émission n’atterrirait pas avant le début de 2023. Cette chronologie pourrait également aider à expliquer pourquoi Marvel Studios et Disney ont décidé d’échanger les sorties de Quantumania et Les Merveilles.

Invasion secrète sera le premier projet MCU à se dérouler en partie pendant le Blip lorsque la moitié du monde – y compris Fury – a été dépoussiéré. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la façon dont cela affectera l’apparition de Fury dans la série, y compris des questions de savoir si Skrull Talos (Ben Mendelsohn) prendra la forme de Fury pour la partie principale de l’histoire, comme nous savons qu’il le fait pendant le événements de Spider-Man: loin de chez soi. On soupçonne également maintenant que la série expliquera pourquoi Fury était hors du monde dans la scène de crédit post-crédit du deuxième film Spider-Man de Tom Holland, et cela mènera directement à Les Merveilles.

Apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct !, Jackson a pu donner une petite mise à jour, et il semble qu’il reste encore un peu de chemin à parcourir jusqu’à ce que le tournage soit terminé sur l’un ou l’autre projet. Après avoir joué avec Kimmel et avoir été choqué d’apprendre qu’il était sur le point de jouer dans une émission Disney+, Jackson a déclaré :





« Non. Je n’ai pas fini. Je suis sur le chemin du retour à Londres à un moment donné en août. Mais je dois y retourner et faire des trucs pour The Marvels et ensuite je dois faire des trucs pour Secret Invasion. »

Invasion secrète et Les Merveilles sont susceptibles de faire des reprises en août

Studios Marvel

Alors que Samuel L. Jackson a confirmé qu’il serait de retour devant la caméra dans quelques mois pour ses deux projets à venir, il est probable que son retour à Londres se fera pour des reshoots. Bien qu’il n’ait pas été confirmé que les parcelles de Invasion secrète et Les Merveilles sont liés, il y a beaucoup de fils reliant les deux projets, y compris le changement de date de sortie pour Les Merveilles.

Grâce à de nombreuses connexions entre les différentes versions de Marvel Studios, le calendrier réel des films et des émissions pour faire leurs débuts a toujours été quelque chose qui est tracé aussi longtemps à l’avance que les scénarios. Cependant, les nombreux retards de Covid et l’effet qui a encore eu sur certaines productions ont signifié qu’il a fallu apporter quelques changements à l’ardoise de Marvel Studios. D’après ce que l’on sait, Invasion secrète aura un impact Les Merveilleset Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a des liens avec le multivers et Loki mais aucun projet futur imminent. Avec Invasion secrète n’arrivera probablement pas avant février ou mars 2023, Les Merveilles la date de sortie actuelle de juillet 2023 est bien meilleure que sa précédente version de mars.