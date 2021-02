Savez-vous comment modifier l’inscription sur Via Verde? Dans cet article, nous vous expliquons

Après que nous vous ayons déjà expliqué la marche à suivre en cas de passage accidentel par Via Verde, nous parlons aujourd’hui à nouveau de ce système lancé en 1991. Cette fois, l’objectif est de vous expliquer comment vous pouvez modifier l’inscription associée à votre compte .

Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, pour utiliser Via Verde dans plusieurs véhicules, vous n’avez pas besoin de plusieurs identifiants. Il en va de même si vous vendez la voiture à laquelle vous avez associé l’identifiant Via Verde et qu’il n’est pas nécessaire d’acheter ou de louer un autre identifiant.

Bien sûr, cela n’est possible que parce que Via Verde vous permet de modifier l’enregistrement associé au compte. Dans cet article, nous vous montrons les trois façons dont vous pouvez effectuer ce changement et comment tout le processus se déroule.

D’une certaine distance …

Comme vous vous en doutez au 21e siècle, vous pouvez modifier l’enregistrement de Via Verde via un Site Internet ou une application. Peut-être le moyen le plus rapide et le plus simple de le faire, cela vous permet d’accéder à votre zone réservée (après l’enregistrement) sur Site Internet ou l’application de Via Verde vous modifiez l’enregistrement associé à un identifiant spécifique.

Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes:

Faire la Connexion au Site Internet ou application de Via Verde; Accédez à la section «Données du compte»; Sélectionnez l’option « Véhicules et identifiants »; Choisissez l’option « Mettre à jour les données » de l’identifiant dont vous souhaitez modifier l’enregistrement; Modifiez les données de la voiture associées à l’identifiant. Ici, vous devez changer: le nom du véhicule (un nom que vous avez défini pour qu’il soit plus facile de l’identifier dans votre compte Via Verde), le numéro d’immatriculation, les cinq derniers chiffres du numéro de châssis, la marque et le modèle et aussi le type d’assurance du véhicule en question.

Totalement gratuit, ce processus peut être effectué à tout moment, sans limite sur le nombre de modifications d’inscription que vous pouvez effectuer. En règle générale, le changement prend environ une heure pour être confirmé, mais cela peut prendre jusqu’à 24 heures, et jusqu’à ce que vous le confirmiez, vous ne pouvez pas utiliser le système Via Verde.

Lors de la modification par ce moyen, vous pouvez également demander qu’une preuve des modifications apportées et un ruban adhésif vous soient envoyés par courrier pour placer l’identifiant sur le nouveau véhicule immatriculé.

Enfin, il existe encore un autre moyen de modifier l’enregistrement de Via Verde sans quitter votre domicile: l’itinéraire téléphonique. Pour ce faire, vous devez contacter les numéros 210730300 ou 707500900.

… Ou en personne

La troisième façon dont vous devez changer l’enregistrement est aussi la plus « classique » et vous oblige à quitter la maison. Nous parlons, bien sûr, du changement effectué dans les magasins Via Verde.

Dans ce cas, au lieu de prendre en charge l’ensemble du processus via votre ordinateur ou téléphone intelligent, ce sera l’assistant qui procédera à la modification de l’enregistrement associé à l’identifiant, simplement en fournissant vos coordonnées personnelles et contractuelles.

Sources: e-Konomista, eportugal.gov.pt.