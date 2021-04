Ash rencontre le docteur Strange dans la page de script de la blague Multiverse of Madness ‘Leaked’ par Bruce Campbell

Bruce Campbell a remporté la Journée du poisson d’avril cette année en taquinant le retour de Ash de la Evil Dead série dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Avec le vieil ami de Bruce, Sam Raimi, à la tête de la prochaine suite de Marvel, les fans du groovy s’attendaient à ce qu’il apparaisse d’une manière ou d’une autre dans le film, étant donné sa tendance à faire des apparitions dans la plupart des films de Raimi. Campbell a depuis confirmé avoir un rôle dans le film, bien que les détails sur son personnage n’aient pas été révélés.

Le 1er avril, Bruce Campbell a publié une image d’une page de script à partir de Docteur Strange dans le multivers de la folie. « Oups. Cela a glissé », écrit Campbell dans la légende, insinuant que cette page provient d’une scène de fuite de la suite. Dans la scène, le Dr Strange traverse le multivers lorsqu’il se retrouve seul dans des bois couverts de brume. Avant qu’il ne puisse déterminer où il se trouve, un «homme échevelé» émerge d’une cabane voisine, qui «a une TRONÇONNEUSE là où sa main droite devrait être».

Oops. Cela a glissé. pic.twitter.com/VUG8i5eB8Y – Bruce Campbell (@GroovyBruce) 1 avril 2021

« Qui diable êtes-vous? » demande l’homme échevelé.

Cela incite le Dr Strange à dire à l’homme – qui est clairement Ash Williams, compte tenu du cadre et de la tronçonneuse – qu’il cherche le Darkhold, un «ancien livre de magie, un grimoire des ténèbres et du mal. «

« At-il un visage sur la couverture? » Ash répond en se référant au Necronomicon.

Aussi incroyable que ce soit à voir sur grand écran, la page de script ne semble être rien de plus qu’une blague que Campbell a publiée pour célébrer le poisson d’avril. Depuis que Campbell a été confirmé pour apparaître dans le film, de nombreux fans d’Evil Dead ont suggéré qu’il pourrait aussi bien se présenter en tant que Ash, car le multivers le rend techniquement possible. Cela aurait certainement été une bonne surprise, car Campbell a juré qu’il ne jouerait plus jamais le personnage dans plus de films d’action en direct ou d’émissions de télévision.

La réalité est que Campbell ne va pas gâcher son Docteur Strange 2 camée en tweetant la page de script de la scène entière, mais la bonne nouvelle ici est que nous pouvons toujours nous attendre à voir le groovy dans le film. Le mois dernier, Campbell a publié un autre tweet d’une image de Londres, où la suite à venir est en cours de tournage.

Garçon, c’était génial de travailler dans une certaine ville, avec un certain réalisateur sur un certain film avec un certain acteur – c’était sûr! pic.twitter.com/1q8pga0Miu – Bruce Campbell (@GroovyBruce) 27 février 2021

« Garçon, c’était génial de travailler dans une certaine ville, avec un certain réalisateur sur un certain film avec un certain acteur – c’était sûr! » Campbell a écrit dans la légende.

Nous pourrions voir autre chose du Evil Dead films apparaissant dans Docteur Strange 2. Avec Campbell, Raimi est également connu pour mettre un delta Oldsmobile dans ses films, remontant à la Evil Dead trilogie. Dans une récente AMA Reddit, Raimi a déclaré que la voiture « envisage actuellement une petite camée. It Auto! »

Dans tous les cas, Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir le 25 mars 2022. Je ne serais pas la ferme en voyant Ash spécifiquement, mais nous verrons probablement Bruce Campbell dans une sorte de camée. Cette nouvelle nous vient de Bruce Campbell sur Twitter.

