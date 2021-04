Megan Thee Stallion montre de nouveaux clous de démon Slayer

Megan Thee étalon montre son amour pour Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba avec un nouvel ensemble d’ongles élégant. La série manga originale de Koyoharu Gotouge a peut-être pris fin, mais la domination de la franchise s’est poursuivie jusqu’en 2021.

Megan Thee Stallion a montré son amour pour l’anime à plusieurs reprises dans le passé (faisant même référence à Sasuke Uchiha dans l’un de ses singles), et a trouvé un excellent moyen de montrer cet amour à travers ses ongles personnalisés en tant qu’ensemble. L’aventure bizarre de Jojo d’Hirokiko Araki dans le passé.

Maintenant, elle étonne une fois de plus les fans d’anime avec son nouvel ensemble de clous inspirés de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Découvrez-les via l’Instagram de Megan Thee Stallion ci-dessous.

C’est aussi le bon moment pour être fan de la franchise de Koyoharu Gotouge. Parce que si le lancement du manga a pris fin l’année dernière, l’anime ne fait que commencer.

Une deuxième saison de la série a été officiellement annoncée pour une sortie plus tard cet automne et reprendra juste après les événements vus dans le film Mugen Train.