The Big Bang Theory Saison 12: était un trou noir dans la culture pop

Après 12 saisons, The Big Bang Theory a pris fin. Sa finale de la série est prise en sandwich entre les finales de la série Veep et Game of Thrones, et alors que j’ai passé quelques jours au centre à rattraper la dernière saison de Big Bang, j’avais l’impression d’être enroulé de manière experte dans une couverture humide et étouffante. Les discussions de l’émission, ainsi que celles sur l’émission, ne sont ni bruyantes ni urgentes.

Il y a peu d’enjeux importants, et même ceux qui sont sans doute élevés (gagner le prix Nobel ou être enceinte) sont considérés comme des événements insignifiants. La fin de The Big Bang Theory est énorme – à son apogée, 20 millions de téléspectateurs ont regardé l’émission chaque semaine – mais c’est aussi étrangement calme par rapport à la fin de Game of Thrones.

Les dernières saisons de la théorie du Big Bang sont moins importantes sur le plan culturel que les deux premières saisons de la série, en partie parce que l’avenir prévu par la série, dans lequel tout le monde sait qui est Thanos, s’est essentiellement produit. Les références et repères culturels qui l’ont distinguée sont désormais partagés par tous.

Une autre raison pour laquelle la théorie du Big Bang se termine par un gémissement plutôt que par un bang est que, bien que la série ait toujours consommé beaucoup de culture pop, la culture pop n’a jamais rendu la pareille.

The Big Bang Theory est une éponge pour les références de la culture pop, et ces références servent de toile de fond aux histoires presque sans intrigue de la série. La communication de ces personnages est axée sur les films d’horreur ringards, les séries de bandes dessinées, les émissions de télévision et les métaphores du jeu vidéo. Ils servent de guides et de repères sur la façon dont ces personnages naviguent dans la vie.

À quelques exceptions près, comme le slogan «Bazinga», l’inverse n’a jamais été vrai. La théorie du Big Bang concerne la culture, mais elle n’a jamais été la théorie du Big Bang de la même manière que l’univers Marvel, les débats sur The Last Jedi ou tout ce qui concerne Game of Thrones a porté sur la culture.

Le président n’utilise pas les polices Big Bang Theory dans les mèmes de son département. Il n’y a pas beaucoup d’articles sur le succès de Sheldon en tant que prénom de bébé. Il n’y aura pas de pétitions demandant aux producteurs de refaire la finale la semaine prochaine, ou s’il y en a, ce seront des blagues.

Les deux autres émissions de la promotion de cette semaine des émissions de télévision se sont inclinées comme des miroirs contre le Zeitgeist pendant leurs courses. Bien que Game of Thrones et Veep aient leurs propres univers fictifs, on leur demande souvent de commenter le nôtre.

Ils réfléchissent d’une manière que The Big Bang Theory n’a pas été, et leurs finales ont ressemblé à des référendums sur où nous en sommes maintenant, pas seulement sur eux-mêmes.

