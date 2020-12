La raison pour laquelle Google annule tant de ses projets

Pourquoi Google ferme-t-il autant de services?

Google est l’une des entreprises les plus importantes au monde et ses produits, applications et services sont parmi les plus utilisés par une grande partie de la population mondiale.

À son fantastique moteur de recherche – si vous voulez savoir comment cela fonctionne, nous vous l’expliquerons – d’autres outils tels que Gmail, Google Maps sont ajoutés. YouTube ainsi que des produits parmi lesquels on peut mettre en avant les appareils Pixel ou le célèbre Chromecast.

Maintenant, dans Google, tout ce qui brille n’est pas d’or et la société Mountain View ne peut pas se vanter que tous ses services ont été un succès. Beaucoup d’entre eux sont tombés à l’eau et le fait est que le cimetière de Google est pratiquement plein d’outils populaires tels que Inbox ou Google Play Music.

Mais pourquoi Google annule-t-il autant de ses projets? Evidemment ce n’est pas pour le plaisir, c’est beaucoup plus facile qu’on ne le pense.

Pourquoi Google annule-t-il autant de ses projets et services

C’est presque devenu un mème mais, à tort ou à raison, l’une des craintes de nombreux utilisateurs de produits Google est: va-t-il annuler le service? Parce qu’à l’exception des outils avec des millions d’utilisateurs actifs tels que Gmail, Maps, YouTube et bien d’autres, la survie du reste des outils Google n’est pas assurée.

L’accent est mis, par exemple, sur Stadia, la plate-forme de jeux vidéo en streaming de Google, qui a récemment eu un an. Cette plateforme a été beaucoup critiquée pour son catalogue limité de jeux vidéo au point que même certains Ils ont veillé à ce que Google ferme Stadia en raison du manque d’utilisateurs.

Au-delà du fait que cette affirmation est faite sans aucun fondement, une chose est plus que claire. Google n’est pas une ONG mais une entreprise privée et son objectif n’est pas de nous offrir des services à cause de notre joli visage mais de gagner de l’argent. Qu’est-ce que ça veut dire? Que si un service cesse d’être rentable, il se fermera indépendamment de ce que les gens l’utilisent.

Il est normal que Google, en tant que gigantesque entreprise, lancer différents services et produits au cours d’une année. Le grand G compte des milliers et des milliers de travailleurs et évidemment, tous ne sont pas dédiés à la même chose, donc tous leurs services ne doivent pas réussir.

Cependant, Google ne ferme pas seulement les services qui ne sont pas rentables pour elle – comme le fait toute autre entreprise – mais aussi parce que sa raison d’être n’existe plus ou simplement parce qu’un autre service le remplace. L’exemple clair est Google Play Music qui est décédé au profit de son remplaçant, YouTube Music.

N’ayez donc pas peur d’utiliser les produits Google. À quelques exceptions près, la grande majorité des services qui ferment sont ceux dont beaucoup d’entre nous n’ont même pas entendu parler Alors catastrophe mondiale, les outils les plus populaires des gars de Mountain View ne vont pas s’arrêter. Et oui, cela inclut également Google Stadia.

