Arrive-t-il à une fin ? Pourquoi la saison 5 de « Yellowstone » pourrait être la dernière de la série

La série Yellowstone de Paramount + pourrait se terminer plus tôt que ne l’imaginaient de nombreux fans. Récemment, divers médias américains ont souligné que les désaccords entre la production et étoile kevin costner serait la principale raison pour laquelle le programme toucherait à sa fin.

Ce n’est pas tout ! De plus, il serait prévu créer une émission dérivéemettant en vedette l’acteur primé Matthieu McConaughey et d’autres stars de la distribution principale.

Vous voulez en savoir plus sur cette polémique ? Ci-dessous, découvrez pourquoi la saison 5 de Yellowstone pourrait être le dernier des Série Paramount+.

Kevin Costner et ses conflits avec la production marqueraient l’issue de la série « Yellowstone » (Photo : Paramount Network)

POURQUOI « YELLOWSTONE » TERMINERA-T-IL AVEC SA SAISON 5 ?

Selon la date limite, primordial annulerait Yellowstone après son cinquième versement en raison de problèmes dans le calendrier de tournage du protagoniste Kevin Costner.

Apparemment, l’interprète veut filmer Tous les chapitres de la seconde partie du saison 5 en une semaine. Quelque chose qui a généré beaucoup d’inconvénients dans taylor sheridan (créateur de la série), les acteurs et l’équipe du film.

Cette situation s’ajoute à ce qui s’est passé lors du tournage des premiers épisodes. Costner s’était fixé 65 jours votre limite par saison être présent aux enregistrements. Cependant, le nombre a été réduit à cinquante dans la première moitié du saison 5.

Il est à noter que l’artiste est actuellement impliqué dans un autre projet : il est le réalisateur et protagoniste de « Horizon »production de Warner Bros Pictures et New Line qu’il a co-écrit avec Jon Baiard.

Kevin Costner joue John Dutton III dans « Yellowstone » (Photo : Paramount Television)

QU’A DIT PARAMOUNT SUR LES RUMEURS DE LA FIN DE « YELLOWSTONE » ?

Au milieu des rumeurs de la fin de l’émission télévisée, le nom de Matthieu McConaughey il est venu à la lumière. Soi-disant, il serait la star principale d’un spin-off de la série principale.

Cependant, Réseau primordial Il n’a encore rien voulu confirmer. « Nous n’avons aucune nouvelle à signaler. Kevin Costner est une grande partie de ‘Yellowstone’ et nous espérons que ce sera le cas pendant longtemps. Grâce à l’esprit brillant de Taylor Sheridan, nous travaillons toujours sur des extensions de franchise dans ce monde incroyable qu’elle a construit. Matthew McConaughey est un talent phénoménal avec qui nous aimerions nous associer”un porte-parole a dit Date limite.

Kevin Costner est le protagoniste de « Yellowstone » depuis la première saison (Photo : Paramount Television)

MATTHEW MCCONAUGHEY SERA-T-IL VRAIMENT LE DIRIGEANT D’UN SPIN-OFF « YELLOWSTONE » ?

Selon le média susmentionné, taylor sheridan serait en train de planifier une éventuelle extension de franchise pour continuer la saga Dutton. En ce sens, ils auraient déjà entamé des négociations avec l’éventuel protagoniste, Matthieu McConaughey.

De plus, cette nouvelle émission mettrait en vedette plusieurs stars de l’émission originale, dont les noms n’ont pas encore été révélés. Il y a aussi des spéculations sur le lieu de la prochaine fiction (on ne sait pas si elle se déroulera dans Montagne ou ailleurs).

Enfin, on sait que la société a très bien réussi avec les préquelles « 1883 » et « 1923 ». Pour cette raison, tout semble indiquer que l’étude se fie aveuglément au travail du showrunner. Cette fois, sans les soucis d’horaires ou de Kévin Costner au milieu.