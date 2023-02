Evangeline Lilly propose un film solo sur Wasp

Évangéline Lily, l’actrice derrière Hope Van Dyne/Wasp dans l’univers cinématographique Marvel, a proposé un film solo pour son héros. Alors que le MCU se prépare pour la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le 17 février, Lilly reprend son rôle de Wasp et emmène le personnage dans un nouveau voyage passionnant. Malgré le rôle de premier plan de Wasp dans le L’homme fourmi franchise, elle n’a pas encore reçu son propre film solo dans le MCU. Cependant, lors de la première de Ant-Man et la Guêpe : QuantumaniaEvangeline Lilly a laissé entendre qu’il serait peut-être temps pour un film indépendant de Wasp.





Lors d’un entretien avec Variété, elle a déclaré qu’elle était prête pour son propre film de super-héros et a également mentionné son expérience de faire partie du MCU pendant si longtemps, affirmant qu’elle se sentait maintenant comme une « senior Avengers ». Elle s’est souvenue du moment où elle a rejoint la franchise pour la première fois, se sentant comme une nouvelle venue parmi les personnages bien établis, et maintenant elle est à l’avant-garde de la franchise avec Quantumania lançant la phase 5.

« Eh bien, je vais faire un pitch, je pense qu’il serait peut-être temps pour un espoir [van Dyne] retombées. Pour un film autonome Wasp. Sommes-nous d’accord ? N’importe qui? Vous y allez une fois ? J’y vais deux fois ? », a déclaré Lilly. « J’ai eu ce moment quand nous sommes au CCXP, le Brazil Comic-Con, où nous sommes sortis sur scène et quelque chose a juste cliqué où j’ai réalisé » Je suis devenu un senior des Avengers. Comme si je suis passé de junior à senior. Et c’était plutôt chouette, parce que quand nous sommes arrivés dans l’univers, c’était tellement établi avec Black Widow, Iron Man, Captain America et tous les gangsters originaux. Et nous étions comme ces nouveaux enfants du quartier qui essayaient de gagner des galons. Et maintenant, tout à coup, nous sommes au centre au point de lancement de la phase 5, et c’est vraiment cool.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est le dernier opus de l’univers cinématographique Marvel, et il promet d’être une course folle. Le film marque le début officiel de la phase 5 et présente le retour de Scott Lang (Ant-Man) et Hope Van Dyne (The Wasp) alors qu’ils s’aventurent dans le mystérieux royaume quantique, une dimension étrange et d’un autre monde qui a été taquinée dans le précédent Marvel. films. Les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, les rejoignent dans leur voyage. En chemin, ils rencontreront des créatures inhabituelles et se lanceront dans une aventure qui testera leurs limites et défiera leur compréhension de ce qui est possible.

Ce film est réalisé par la talentueuse Peyton Reed et écrit par le créatif Jeff Loveness. Le casting étoilé met en vedette Paul Rudd dans le rôle de l’excentrique et adorable Scott Lang, mieux connu des fans sous le nom d’Ant-Man. À ses côtés se trouve la féroce Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne, alias The Wasp. Le légendaire Michael Douglas rejoint également le casting en tant que Hank Pym, tandis que Michelle Pfeiffer apporte sa présence captivante au rôle de Janet van Dyne. La talentueuse Kathryn Newton assume le rôle de Cassie Lang et Jonathan Majors celui du principal antagoniste, Kang. Le film présente également David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Bill Murray, Randall Park et Corey Stoll.

Les premières réactions à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont été extrêmement positifs, beaucoup l’appelant Marvel’s Star Wars et le meilleur épisode depuis Avengers : Fin de partie. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir en salles le 17 février.