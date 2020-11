Test du téléviseur intelligent Toshiba 50U5050 4K: qualité d’image et fonctionnalités impressionnantes, prise en charge limitée des applications

Ameya Dalvi13 nov.2020 12:25:50 IST

Toshiba revient sur le segment de la télévision en Inde après une assez longue interruption. Leur entreprise de télévision appartient maintenant à Hisense, qui a d’ailleurs fait ses débuts en Inde cette année également. Bien que je puisse voir une influence Hisense distincte sur ce modèle Toshiba Smart TV que nous devons examiner, il cherche à se forger une nouvelle identité via sa plate-forme propriétaire – Vidaa OS. Voyons donc où se situe ce téléviseur par rapport aux autres téléviseurs de ce segment et comment Vidaa OS se compare à la plate-forme de télévision intelligente la plus populaire, Android TV.

Téléviseur intelligent Toshiba 50U5050 4K – Design et connectivité: 8/10

La conception des téléviseurs de la série 50U de Toshiba est assez similaire à celle des téléviseurs Hisense A71, avec des cadres extrêmement fins sur trois côtés et un cadre inférieur pas si épais avec le logo de la société sur la gauche. Ce qui est différent, ce sont les supports de table; les minces en plastique sont remplacés par des supports en métal épais qui ont une meilleure apparence et sont beaucoup plus rassurants. Le voyant d’alimentation et le récepteur IR sont placés sur un minuscule menton au centre de la lunette inférieure. Le téléviseur n’est pas trop encombrant et peut être fixé au mur à l’aide des vis et des supports fournis dans l’emballage.

Une télécommande sans fil et une paire de piles AAA sont également présentes. Dans le département de la connectivité, vous disposez de trois ports HDMI – dont l’un prend en charge ARC, deux ports USB 2.0, audio optique, sortie Aux 3,5 mm et un port LAN – tout le long du bord gauche du module central, tandis que les ports d’entrée AV sont placé à l’arrière du téléviseur. Tous les ports sont situés beaucoup plus loin à l’intérieur du bord, ce qui les rend difficiles à atteindre si vous fixez le téléviseur au mur – un défaut de conception courant observé sur plusieurs téléviseurs. Idéalement, les ports ne doivent pas être placés à plus de 6 pouces du bord. Les options de connectivité sans fil incluent Bluetooth et WiFi 2,4 GHz.

Toshiba 50U5050 4K Smart TV – Caractéristiques et spécifications: 8.5 / 10

Ce téléviseur Toshiba 50U5050 dispose d’un panneau VA de 50 pouces avec une résolution Ultra HD de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est alimenté par un processeur quad-core avec des cœurs Cortex A53 et un GPU Mali 470MP. Vous obtenez 1,5 Go de RAM et 4 Go de stockage interne. Le téléviseur est également conforme aux normes HDR populaires telles que Dolby Vision et HDR10. Les haut-parleurs de 30 watts RMS prennent en charge Dolby Atmos. Plus à ce sujet dans la performance audio. Le téléviseur dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée avec prise en charge des normes b / g / n à 2,4 GHz. Il n’y a pas de prise en charge des réseaux sans fil 5 GHz, typiques des téléviseurs intelligents économiques.

Comme il ne s’agit pas d’un Android TV officiel, il n’a pas Chromecast intégré, mais vous permet de mettre en miroir le contenu de votre téléphone ou tablette à l’aide de Miracast. La télécommande fournie est similaire à celle que vous obtenez avec la série de téléviseurs Hisense A56E et prend en charge IR et Bluetooth. Le bouton d’alimentation de la télécommande communique avec le téléviseur à l’aide de l’IR, et tout le reste fonctionne via Bluetooth une fois couplé. La télécommande vocale est bien construite et dispose de touches de raccourci pour Netflix, Prime Video et YouTube, parmi un groupe d’autres boutons. Le téléviseur intègre Alexa et vous pouvez utiliser la télécommande pour émettre des commandes vocales pour rechercher du contenu, lire de la musique ou contrôler des appareils intelligents compatibles.

Smart TV Toshiba 50U5050 4K – Système d’exploitation et interface utilisateur: 7,5 / 10

Ce téléviseur exécute le système d’exploitation Vidaa de Toshiba. Il est assez facile à utiliser avec une interface utilisateur simple basée sur des icônes et des menus logiques. Vous pouvez parcourir l’interface utilisateur à l’aide du D-pad et sélectionner une option à l’aide du bouton OK. L’interface utilisateur est simple, fluide, sans décalage et il est facile de localiser l’option de menu souhaitée. Il existe un lecteur multimédia pour lire le contenu à partir de clés USB qui prend en charge tous les formats courants; il a joué à peu près tout ce que je lui ai lancé.

Il existe une bonne quantité de paramètres audio et vidéo à bricoler qui sont facilement accessibles. Mieux encore, ils sont accessibles à la volée dans n’importe quelle application ou mode d’entrée. En d’autres termes, vous pouvez modifier l’image ou le son en temps réel, que vous regardiez quelque chose sur une application comme Netflix ou via une source HDMI comme DTH; quelque chose que plusieurs téléviseurs Android ne vous permettent toujours pas de faire. Le téléviseur démarre en moins de 15 secondes, ce qui est deux fois plus rapide que le téléviseur Android le plus rapide que j’ai testé jusqu’à présent. Les applications Amazon Prime Video et Netflix se chargent également plus rapidement que d’habitude et fournissent également une sortie Ultra HD avec HDR10 et Dolby Vision respectivement.

La navigation dans Vidaa OS est généralement fluide, mais il comporte quelques bogues mineurs qui peuvent être facilement corrigés avec une mise à jour OTA. Par exemple, le téléviseur démarre toujours en mode d’entrée HDMI même si aucun périphérique HDMI n’est connecté. Il aurait pu démarrer sur l’écran d’accueil à la place. De plus, si vous connectez le téléviseur à une barre de son via HDMI ARC, la sortie audio continue de sauter vers HDMI ARC même si vous choisissez les haut-parleurs du téléviseur. Cela se produit lorsque vous passez d’une application à l’autre ou même si vous venez de lire la vidéo suivante sur YouTube.

Mais le plus gros inconvénient ici est la maigre bibliothèque d’applications. Parmi les services OTT populaires, vous n’avez que Netflix, Prime Video, Zee5 et YouTube. Il n’y a pas d’applications pour Disney + Hotstar, Sony Liv, Voot etc. La seule façon d’accéder à ces plates-formes est soit de charger l’application sur votre téléphone ou tablette et de la mettre en miroir sur l’écran du téléviseur, soit en branchant un appareil de streaming comme Amazon Fire TV Stick ou Mi TV Box.

Dans l’ensemble, Vidaa OS est bien pensé et recèle un grand potentiel. J’ai bien aimé sa nature vive et sa simplicité, mais pas le peu de support des applications. Si l’entreprise peut aplanir les minuscules défauts et, plus important encore, fournir des applications pour les services OTT les plus populaires en Inde, cela peut être une très bonne alternative à Android TV.

Téléviseur intelligent 4K Toshiba 50U5050 – Qualité d’image: 8,5 / 10

J’ai été très impressionné par la qualité d’image de ce téléviseur, en particulier la reproduction des couleurs. Les couleurs sont vibrantes, mais naturelles pour la plupart, sans trop de modifications. Le panneau 4K est assez lumineux avec un bon contraste, et les détails dans les zones sombres des scènes à contraste élevé étaient clairement visibles. Les niveaux de noir sont étonnamment profonds pour un téléviseur LED économique; un autre gros plus. Vous obtenez une bonne quantité de réglages d’image comme la luminosité, le contraste, la netteté, la couleur, etc. pour l’ajuster à votre guise. En outre, vous bénéficiez également d’options pour régler la température de couleur, le contraste adaptatif (le mieux est réglé sur faible), la réduction du bruit numérique et MPEG, etc.

Ce téléviseur prend en charge HDR10 et Dolby Vision, et le contenu 4K HDR encodé dans ce format est net et dynamique sur cet écran. Il n’y avait pas non plus de rétroéclairage sur les bords dans mon unité d’examen. Le téléviseur ne fait pas clignoter un logo HDR10 ou Dolby Vision lors de la lecture du contenu correspondant, mais les préréglages d’image reçoivent le préfixe HDR lors de la lecture du premier, et vous obtenez les options Dolby Vision Bright, Dark et Custom lors de la lecture de ce dernier. Le contraste est nettement meilleur lors de la lecture HDR, mais un peu agressif.

Le contenu 4K SDR est également net sur ce téléviseur avec des couleurs précises et de nombreux détails. Le contenu Full HD 1080p est très bien mis à l’échelle et semble en fait aussi beau que 4K; il est souvent difficile de faire la différence entre les deux sur YouTube. Les vidéos 720p étaient également parfaitement regardables, mais elles n’étaient pas non plus mises à l’échelle. Tout ce qui est inférieur à 720p semble un peu trop mou, ce qui est le cas de la plupart des téléviseurs 4K. Les angles de vision sont assez bons, avec seulement un décalage de couleur marginal lorsque vous regardez la télévision sous des angles nets; peu de gens se plaindraient.

Smart TV Toshiba 50U5050 4K – Qualité audio: 7,5 / 10

Le téléviseur dispose d’une paire de haut-parleurs stéréo qui offrent une puissance nominale totale de 30 watts RMS. Les haut-parleurs produisent un son net (en particulier les voix) avec une chaleur décente. Ils sont parfaitement audibles à un niveau de volume de 50% dans la plupart des cas. Le téléviseur vous offre un tas de paramètres sonores pour peaufiner davantage, si nécessaire. Bien que la qualité sonore soit bonne pour un affichage général, elle n’est pas dans la même ligue que celle du Nokia 50TAUHDN ou même de la série Hisense A71.

Il est adéquat pour regarder des sports, des nouvelles, des feuilletons ou des films / séries Web étranges, mais il n’a pas le punch qu’un peu de basse supplémentaire peut fournir. Les haut-parleurs sont compatibles Dolby Atmos et vous obtenez une scène sonore légèrement meilleure lorsque vous écoutez un flux Atmos, mais ne vous attendez pas à des miracles. Si vous recherchez un meilleur son, différentes options de sortie audio sont disponibles pour brancher une barre de son ou d’autres haut-parleurs, afin d’améliorer le son.

Téléviseur intelligent 4K Toshiba 50U5050 – Performance globale: 8/10

J’ai été très satisfait des performances globales du Toshiba 50U5050, des temps de démarrage rapides et des applications qui se chargent plus rapidement que d’habitude. La prise en charge du format de fichier via USB est excellente et le lecteur lui-même est plutôt bon. La télévision ne m’a donné aucune raison de me plaindre sauf une – l’absence d’une bonne bibliothèque d’applications. Si vous ne regardez que Netflix, Prime Video, Zee5 et YouTube, le téléviseur est là pour vous. Pour le reste des services OTT, vous devrez investir plus d’argent dans un appareil de streaming vidéo.

Toshiba 50U5050 4K Smart TV – Prix et verdict

Le Toshiba 50U5050 est au prix de Rs 32 990 et est couvert par une garantie d’un an. Pour ce prix, vous obtenez un téléviseur intelligent avec la meilleure qualité d’image de ce segment. Ajoutez à cela la prise en charge de Dolby Vision, des temps de démarrage / chargement rapides et des options de connectivité plus que décentes. Si Toshiba peut d’une manière ou d’une autre améliorer la prise en charge de l’application, cela peut être un excellent produit polyvalent.

Son principal concurrent dans cette fourchette de prix est d’ailleurs originaire de sa société mère. Le Hisense 50A71 au prix similaire offre une qualité d’image comparable, une sortie sonore bien meilleure et une prise en charge étendue des applications, grâce à la plate-forme Android TV. Si vous aimez les vertus de ce téléviseur Toshiba et êtes prêt à payer un supplément pour un streamer multimédia Android ou Fire TV, ou si vous en possédez déjà un, n’hésitez pas à opter pour ce téléviseur sans souci.

