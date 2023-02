Nouvelle partie médicale de l’acteur de Rescue Private Ryan : ils ont recommandé l’euthanasie

in

Hollywood

Tom Sizemore a subi un accident vasculaire cérébral le 18 février. Le responsable a confirmé que la situation est irréversible.

©GettyTom Sizemore.

Il y a à peine dix jours Lac Charles, représentant de Tom Sizemore confirmé que l’acteur Sauver le soldat Ryan il avait subi un accident vasculaire cérébral. Depuis, l’artiste est hospitalisé à Hôpital Saint-Joseph de Burbank, Californie, avec prévisions surveillées. Hier de nouveaux détails sur la santé de cette star de Hollywood.

Encore une fois, la personne chargée de parler de la santé des Tom Sizemore C’est son représentant qui a confirmé le pire. La situation de la star de 61 ans est irréversible et maintenant sortie de l’hôpital, les professionnels ont recommandé que la meilleure chose dans ce cas soit l’euthanasie. « Aujourd’hui, nous avons été informés qu’il n’y avait plus d’espoir »a déclaré le responsable dans un communiqué.

Depuis son hospitalisation le 18 février, Tom Sizemore j’étais dans le coma « La famille se prononce sur l’euthanasie et un communiqué sera publié mercredi »il a pointé Lac Charles. Dans ce contexte, l’agent a demandé que la vie privée des proches soit respectée et les a remerciés pour le soutien reçu au cours de ces journées.

Tom Sizemore il a été retrouvé chez lui, inconscient, à 2 heures du matin le 18 février et a été immédiatement transporté à l’hôpital de Burbank. Depuis ce jour, il est admis en soins intensifs et dans un état critique. Parmi les films réalisés par l’acteur figurent des titres tels que Faucon noir vers le bas, Tueurs nés et Chaleur.

+Où voir les deux meilleurs films de Tom Sizemore

Si vous voulez voir deux des meilleures productions dirigées par Tom Sizemore, Nous vous disons où vous pouvez le faire. tandis que pour Chaleur vous le trouvez dans Prime Video, Star+ et HBO Maxpour Sauver le soldat Ryan vous ne pouvez le voir qu’à travers Movistar Jouer ou le louer en Google Play et Apple TV.

