Apprenez à profiter aujourd’hui, car un jour la mort vient

Le titre de l’article peut paraître fort, parlant exactement de la mort. Cependant, la mort fait sans aucun doute partie et est l’une des certitudes de la vie. Lorsque nous nions l’existence de la mort, nous refusons la possibilité de vivre pleinement la vie.

C’est comme si un joueur de football jouait à un jeu en pensant qu’il ne se terminera jamais. Il jouait paresseusement, perdant tout intérêt et obtenant très peu de motivation. Après tout, le jeu ne se terminerait jamais et sans fin, il n’y a pas de but.

La fin du jeu lui donne du sens. De la même manière, la mort existe pour la vie. Lorsque nous prenons conscience de la mort, nous comprenons que nous devons vraiment exprimer nos émotions. Nous n’avons pas besoin d’être sur notre lit de mort pour exprimer les desseins de notre cœur.

Afin de comprendre cela profondément, je fais un petit exercice avec vous.

Imaginez-vous sur votre lit de mort, vous êtes dans vos derniers moments sur cette terre. Mais avant de partir, vous avez appelé tous vos amis et votre famille pour leur dire au revoir. Que diriez-vous à chacun d’eux? Quels sentiments aimeriez-vous exprimer aux membres de votre famille? Sauriez-vous quoi dire? Aimeriez-vous avoir écrit quelque chose?

Voyez qu’à ce moment, peu importe les blessures, les bagarres, les regrets ou tout autre sentiment trivial. Ce sera un moment de remerciement, de gratitude et de partage de tout l’amour que vous ressentez pour ceux avec qui vous vous êtes lié au cours de votre vie.

Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez exprimer vos émotions maintenant, vous n’avez pas à attendre la mort à venir. Parlez à votre proche aujourd’hui, dites-lui ce que vous ressentez, n’attendez pas un jour. Écrivez une lettre, un e-mail, mais parlez de l’émotion que vous ressentez dans votre cœur pour cette personne.

Quand nous réalisons qu’un jour nous allons partir, nous faisons de notre mieux pour rendre notre voyage inoubliable. On ne se comporte pas comme un joueur démotivé, mais avec une motivation incroyable, sans perdre de temps sur des combats insignifiants, de la colère, des blessures, des disputes. Le temps est trop précieux pour être gaspillé sur de petites choses.

Des actions comme celle-ci ne font que perdre le temps précieux que nous passons avec ceux que nous aimons et le temps précieux de votre vie. Il ne faut pas voir la mort comme la fin de tout, mais au contraire comme la fin d’un cycle et le début d’un autre.

Méditer sur la mort, c’est comprendre que la vie est merveilleuse et que nous devons profiter de notre temps pour aimer, respecter, faire du bien à nous-mêmes et aux autres.

Prenez le temps aujourd’hui d’envoyer un email, un message à ceux que vous aimez. Si vous ne savez pas quoi dire, partagez ce texte avec cette personne qui est spéciale dans votre vie. De cette façon, vous montrerez à quel point cette personne est importante pour vous.

Penser à la mort nous fait comprendre à quel point la vie est précieuse et à quel point nous devons apprécier les bons moments qu’elle nous apporte. En plus d’apprendre des moments difficiles vécus, car après tout, la difficulté fait aussi partie de la vie.

Quand nous aimons vraiment et exprimons ce qui est dans nos cœurs, il n’y a pas lieu de craindre la mort, car après tout, seuls ceux qui ne vivent pas vraiment et intensément craignent la mort.