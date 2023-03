La révélation douloureuse de Georgina Rodríguez dans sa série « Je suis Georgina 2 »

La saison 2 de « Je suis Georgina » arrive sur Netflix et le fabuleux Georgina Rodríguez Il vous dira tous ses secrets. Bien que sa vie soit pleine de glamour, elle a également eu des moments difficiles avec Cristiano Ronaldodont il a parlé dans l’émission de téléréalité.

Le prochain Le 24 mars lance le deuxième volet du programme dont le protagoniste est la petite amie du footballeur portugais. A l’époque, tout ce qu’il révélait était très intéressant pour le public, alors cette édition promet de passer le cap.

Dans la bande-annonce de la saison 2 de « Je suis Georgina », la célébrité s’est ouverte sur la façon dont le moment s’est passé « le plus heureux et le plus triste de votre vie en un instant« , se référant à naissance de leur fille Bella Esmeralda en avril 2022mais aussi la perte du jumeau attendu.

Ce sujet sera encore approfondi dans l’émission de téléréalité et ici nous vous disons le secret qu’il cachait. Regarde le bande-annonce de « I’m Georgina » saison 2.

QUEL ÉTAIT LE SECRET QUE GEORGINA RODRÍGUEZ A RÉVÉLÉ DANS LA SAISON 2 DE « JE SUIS GEORGINA » ?

Bien que la saison 2 de « Je suis Georgina » ne soit pas encore sortie, certains médias comme El Español ont eu l’occasion de regarder quelques épisodes. Pour cette raison, nous savons maintenant que ce qui s’est passé à Georgina Rodríguez au début de 2022 était bien pire que nous ne le pensions.

Selon le portail, la célébrité espagnole a subi trois fausses couches avant de pouvoir tomber enceinte des jumeaux et perdre l’un d’eux en accouchant. Tout cela a été raconté dans le premier chapitre de l’émission de téléréalité.

« À chaque échographie, j’avais très peur, je me tendais beaucoup, car auparavant j’avais eu trois avortements et je rentrais brisée à la maison», a-t-il dit, ne pouvant éviter d’être ému et de verser quelques larmes.

Georgina Rodríguez avec sa fille Bella Esmeralda dans « I’m Georgina » saison 2 (Photo : Netflix)

Après ce parcours, les premiers mois de sa grossesse avec les jumeaux ont été vitaux pour son bien-être, mais elle a aussi souffrait de séquelles avec de forts symptômes physiques et émotionnels.

« C’était horrible, parce que je vomissais tout le temps et j’avais très sommeil (…) Bella est née forte et en bonne santé, mais un morceau de mon cœur s’est envolé. Je ne serais jamais plus le même. Chaque fois que je regarde Bella, je me demande : ‘Est-ce qu’il serait comme ça ?lui ? », a-t-il expliqué.

COMMENT GEORGINA ET CRISTIANO RONALDO ONT-ILS ANNONCÉ LA NOUVELLE À LEURS ENFANTS ?

Bien sûr, non seulement Georgina et Cristiano Ronaldo ont été émotionnellement affectés par la perte d’Ángel, le jumeau de Bella Esmeralda, mais aussi le reste de leurs enfants. L’influenceur a déclaré qu’au départ, il n’a pas eu le courage de leur dire qu’il était décédé.

« Comme j’avais encore du boyau, je leur ai dit qu’Ángel allait encore attendre un peu pour naître, qu’il naîtrait plus tard. Jusqu’à ce que Cris leur dise qu’Angel était au paradis. C’était une dose de réalité« , révélé.